Jared Leto deja atrás al Joker y se transforma en vampiro

Sony Pictures ya ha puesto en marcha su siguiente gran proyecto de superhéroes, Morbius: The Living Vampire, protagonizada por Jared Leto, informó El Universal. El actor ya se está preparando para el papel, tal y como muestra su nuevo look.El actor ha colgado un vídeo en Twitter en el que aparece afeitándose. "A la mierda", dice Leto, maquinilla en mano, mientras se dispone a deshacerse de su característica barba. "Y así comienza Morbius", escribió junto al clip.La película se basará en el cómic de Marvel titulado Morbius the Living Vampire, protagonizado por el popular antihéroe que apareció por primera vez en The Amazing Spider-Man. En los cómics, el famoso científico Dr. Michael Morbius intenta curarse de una rara enfermedad de la sangre y, en consecuencia, desarrolló una forma de vampirismo.Dirigido por Daniel Espinosa (Life, El invitado) a partir de un guión de Matt Sazama y Burk Sharpless, por el momento solo se ha confirmado la presencia de Leto en el reparto.Además del protagonista, ya se conoce quién será el villano de la cinta: un antagonista completamente nuevo llamado Loxias Crown, nunca aparecido en los cómics de Marvel. Crown será un villano creado especialmente para la película, pero estará inspirado en Emil Nikos, personaje originario de las viñetas. En los cómics, Nikos es un viejo conocido de Michael Morbius que trata de detenerlo en numerosas ocasiones.También es posible que tome elementos de Corona, posteriormente conocido como Hambre y que se ha enfrentado en varias ocasiones tanto a Spider-Man como a Morbius.La película Morbius: The Living Vampire, aún sin fecha de estreno oficial, también contará con el personaje de Martine Bancroft, el interés amoroso de Michael Morbius.Leto forjó su carrera en películas indie, pero en los últimos años ha optado por papeles en películas comerciales como Escuadrón Suicida, metiéndose en la piel de Joker, o Blade Runner 2049, compartiendo cartel con Ryan Gosling y Harrison Ford.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.