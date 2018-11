Se pone serio

Los Angeles— El actor estadounidense Ben Stiller presentó su primera serie televisiva como director. La producción lleva el nombre ‘Escape at Dannemora’, y cuenta la historia de un escape de prisión.La serie, de ocho episodios y producida por CBS Studio International fue transmitida por la cadena Showtime en Estados Unidos y pronto llegará a latinoamérica en la televisión de paga y plataformas digitales.La serie cuenta con grandes figuras de Hollywood como Patricia Arquette, Benicio del Toro y Paul Dano. En el guión participó Brett Johnson, quien trabajó en la galardonada serie ‘Mad Men’.El relato está basado en una historia real: en los paisajes nevados del norte del estado de Nueva York, Tilly Mitchell, encargado de supervisar el taller de costura de una prisión, forjará una relación con dos detenidos y los ayudará a escapar.“Ben se implicó mucho en este proyecto y le dedicó los dos últimos años, prestando una gran atención a los detalles”, consideró el director de Showtime, David Nevins.“Lo que me atrajo de esta historia es que es inverosímil. Cuando escuché cómo esos dos tipos se habían escapado en 2015, con unas sierras que les pasaban en unos filetes rusos congelados, podría pensarse que se trataba de una invención pero pasó de verdad, y eso terminó con la mayor búsqueda de Nueva York”, contó Ben Stiller, quien también es productor ejecutivo de la serie.Más conocido por sus papeles cómicos en películas como ‘Loco por Mary’ y ‘La Familia de mi Novia’, Ben Stiller disfrutó del cambio al género dramático. “Se parece a los filmes que veía de más joven, dramas, pero con un poco de humor y verdaderos personajes complejos. Esto me parecía fascinante, es el tipo de película que siempre he querido hacer y la oportunidad se presentó”, declaró el actor de 52 años.El drama protagonizado por Benicio Del Toro, Patricia Arquette y Paul Dano, gira en torno a dos reclusos que hackearon su camino a la prisión de Dannemora, Nueva York, con la ayuda de una funcionaria de la prisión que tuvo una relación sexual con ambos hombres.“Me cautivó la combinación de elementos que contiene”, dijo Stiller. “No era sólo una pieza de género. Se trataba de relaciones humanas. Para mí, es algo que siempre he querido hacer. Me recuerda al tono de las películas que vi en los años 70”, dijo.Arquette fue la primera en comprometerse con ‘Dannemora’… Stiller sabía que se comprometería con el complicado y poco comprensivo personaje de Tilly Mitchell, quien manipuló a los reclusos Richard Matt y David Sweat tanto como la usaron para contrabandear sierras de arco y otros artículos para su gran escape.

