En pleito, hijos de José José

Ciudad de México— El pleito entre los hijos de José José sigue dando de qué hablar luego de que Sarita, la menor de la familia, le contestara a José Joel.Hace unos días, el primogénito de ‘El Príncipe de la Canción’ aseguró que su hermanastra tenía casi secuestrado a su padre en su casa de Miami y, que cuando fue a verlo de sorpresa, no lo dejaron acceder al hogar y le dijeron que nunca regresara.Y es ahora la Sara quien le contesta al hijo de Anel Noreña a través del programa ‘Suelta La Sopa’.“(José José) Está bien gracias a Dios muy bien es muy triste lo que dicen pues por que obviamente no es cierto”, dijo.La menor de la familia agregó que fue su padre quien no quiso ver a Pepito cuando fue a visitarlo a Estados Unidos, por lo que la policía tuvo que intervenir.“No bueno eso es decisión de mi papá obviamente son cosas familiares entre ellos pero o sea esas son decisiones de mi papá", aseveró.El jueves, Marysol, también hija del primer matrimonio de ‘El Príncipe’, publicó una carta en Twitter en donde confiesa que no sabe de su padre.“Han pasado desde ese lunes, nueve meses. Siete meses más en que el señor ya debería estar caminando por su propio pie, plenamente recuperado y lo único que tenemos son imágenes de paparazzi donde luce extremadamente delgado y un audio donde dice, con voz sofocada, que todo está bien”, se lee.

