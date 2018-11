Llegan hoy los 'Narcos'

Ciudad de México— Recrear la génesis de las organizaciones criminales modernas del país, en específico la del Cártel de Guadalajara, a comienzos de la década de los 80, es la propuesta de ‘Narcos: México’, serie de Netflix que ha reclutado a un puñado de los actores más prolíficos del país para dar vida a los zares de las drogas.La historia, cuyos 10 capítulos llegarán a la plataforma hoy a nivel mundial, se enfoca en el ascenso y plenitud de Miguel Ángel Félix Gallardo (Diego Luna) como líder del emporio, sus relaciones con el Gobierno mexicano y su vanguardista visión en el negocio de la droga.“Un ser que le hace mucho daño al mundo que lo rodea no necesariamente deja de sentir amor, pasión; tiene cierta ambición, ideales y una moral, cualquiera que sea. Para mí, eso es importante y Félix es ese ejemplo.“Me gusta humanizar a los personajes, que no quiere decir justificarlos y tampoco enjuiciarlos. Yo tengo que entender de dónde vienen sus acciones, no puedo hacer sólo a alguien que es malo, malo”, dice Luna, en entrevista.Lo acompañan en este proyecto, que es un reinicio de la exitosa serie ‘Narcos’ (misma que arrancó con la dramatización del origen de los cárteles en Colombia), figuras como Joaquín Cosío (quien interpreta a Ernesto Fonseca, “Don Neto”), José María Yazpik (Amado Carrillo), Michael Peña (Enrique Camarena), Alfonso Dosal (Benjamín Arellano Félix, Alejandro Edda (Joaquín “El Chapo” Guzmán) y Tenoch Huerta (Rafael Caro Quintero), entre otras.“Cuando quise mover el show a México me di cuenta de que no podíamos contar la historia de los cárteles sin hablar de Félix Gallardo y Caro Quintero”, explica Eric Newman, productor ejecutivo del show.“Ellos crearon el negocio de la droga moderna, en colusión con el Gobierno mexicano. También me percaté de la incompetencia del gobierno de Estados Unidos para hacerle frente a la guerra contra el narco”.La contraparte de Félix Gallardo es Camarena, un agente encubierto de origen mexicano y que trabajaba para la Administración para el Control de Drogas (DEA). Murió torturado a manos del narco.“Él se veía muy decidido en capturar a estas personas. Vio un imperio crecer frente a sus ojos, vio las señales y se obsesionó con lo que pasaba, más porque nadie le creía ni quería apoyarlo”, relata Peña.“Kiki (Camarena) era alguien que realmente se sentía incómodo con las injusticias en el mundo. Quería hacer el bien. Cuando los demás lo entendieron ya era demasiado tarde y por eso su terrible muerte cobró más significado”.Crítica y showPara Yazpik, la nueva propuesta tiene un estilo innovador.“La diferencia de ‘Narcos’ con las otras narconovelas y narcoseries es abismal. Aquí sí hay una crítica y se involucra al Gobierno de forma frontal. Eso la hace más relevante y necesaria”, señala.“Por ejemplo, (la película) ‘El Infierno’ tiene un tono de humor negro y dibuja unas caricaturas tenebrosas, mientras que el tono de esta serie es muy realista, con todo y que pueda tener momentos ligeros”, añade Cosío.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.