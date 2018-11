Ciudad de México— Zuria Vega considera la maternidad como su mejor experiencia, por eso abrió un espacio para tener contacto con sus seguidoras.La actriz estrenó el segmento ‘Martes de Soy Mamá’ a través de Instagram, y ahí compartirá tips ahora que se encuentra en el primer trimestre de su segundo embarazo.“Decidí abrir este espacio porque, además de que lo que más amo en el mundo es ser mamá, me preguntan mucho al respecto. Entonces, todos los martes voy a estar subiendo contenido acerca de un tema específico de la maternidad”, dijo Zuria a través de un video que publicó en la red social.“Mi idea es tener un lugar donde pueda dar tips de mi experiencia como una mamá común y corriente, y tocar temas que nos interesen a todas, desde la lactancia, post parto, embarazo, la libido, relación de pareja, abortos naturales, mamá que trabaja, en fin”, agregó.Su primer tema fue precisamente el primer trimestre del embarazo, pues sabe que muchas mujeres, como ella, tienen dudas acerca de algunos temas.“A mí me ha hecho la vida más bonita y mucho más fácil compartir esta etapa con mujeres que están pasando por lo mismo que yo. Todas distintas, con circunstancias de vida completamente diferentes. Por eso me parece importante hablar de ciertos temas, sin juicios”, escribió.“Cada una lo hace lo mejor que puede. La maternidad es lo más hermoso del mundo, pero también es un proceso de cambios, transformación, a veces solitaria... Compartir desde la realidad, sin culpa, con amor y respeto entre nosotras”.Zuria reveló que a ella le va muy mal en las primeras semanas de embarazo, al menos eso vivió cuando esperaba a Lua, hoy una niña de un año y ocho meses.“Hay muchísimas mujeres a las que no les dan síntomas y las envidio porque no es mi caso... El cuerpo cambia, el humor también, pero, para algunas de nosotras, se complica un poco más entre el cansancio, las náuseas, vomito, hermanitos toddlers, etc.”, dijo.En otro de sus posts pidió al público que le escriban para saber qué tema desarrollar en las siguientes semanas.

