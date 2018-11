Latinos reinan en YouTube

Las Vegas— Todo inició con Daddy Yankee hace unos años. El desarrollo del reguetón y su combinación con otros géneros invadió al mundo. El año pasado, ‘Despacito’ se convirtió en un éxito no sólo para los hispanohablantes y este 2018 los latinos mandan.YouTube dio a conocer que los latinos ocupan este año los primeros lugares en las listas y representan un tercio de las figuras en el club de mil millones de vistas en la plataforma.Ozuna es el artista número en el mundo con más de 8.7 mil millones de vistas este año en YouTube. Le sigue J Balvin con más de 7.1 mil millones, por temas como ‘X’ y ‘Mi Gente’. En tercer sitio está Bad Bunny, con más de 7 mil millones. El cuarto lugar es para la dominicana Natti Natasha con 3.9 mil millones de reproducciones.Manuel Turizo (Julián y Manuel) acaba de lanzar su video ‘Sola’ y ya tiene más de 10 millones de reproduccionesFiguras como J Balvin, Manuel Turizo y la sensación española Rosalía se mostraron complacidas por la penetración de la música urbana en el mundo.Varias cosas han cambiado para Balvin desde que improvisaba en las calles de Medellín, aunque eso sí, dice que sigue siendo un loco. Extraña el anonimato. Dice que la vida es al revés: cuando ellos inician, quieren que todos los conozcan, cuando sucede, quieren pasar desapercibidos. Pero lo que más disfruta ahora es conectar con su música.“Famoso no me siento porque conozco gente realmente famosa y yo no lo soy.“Cuando estoy en un concierto y en una canción se abrazan dos o tres amigos me gusta. La música conecta y esas emociones que solamente la puede hacer la música y me llena mucho de alegría cuando puedo causar esas emociones positivas en la gente”, dice el cantante.La cinco veces nominada al Latin Grammy 2018 gracias a su tema ‘Malamente’, la española Rosalía, comenta que se considera una embajadora del flamenco. Su fusión del género español con urbano, pop y trap le ha traído críticas, pero también reconocimientos con anuncios en Times Square, en Nueva York.Ella quiere que las mujeres sigan triunfando y escalando en la industria, como sucede con Anitta, Becky G y Natti Natasha, entre otras“Son mujeres que lideran sus proyectos y que tiene las riendas de lo que hacen, pues creo que también estamos viviendo un momento de poderío femenino, no sólo en lo urbano, yo creo que en lo general, mujeres en la industria que, creo, es tradicionalmente muy masculina, pero que ahora esta situación está cambiando y creo que es algo que tenemos que celebrar todos”, subraya.

