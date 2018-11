Noche latina

Las Vegas— Jorge Drexler se alzó hoy con tres Latin Grammy, incluyendo a canción y grabación del año, en una ceremonia en la que resonaron los mensajes de unidad y de justicia."Yo ya no sé qué decir", dijo el cantautor uruguayo al recibir el último galardón de la noche, a grabación del año por "Telefonía", que interpretó durante la gala con Mon Laferte, Natalia Lafourcade y El David Aguilar, todos tocando instrumentos de cuerdas."Esto es un trabajo de equipo y este premio se lo quiero dedicar a la memoria de Ernesto 'Neto' García. Él fue quien grabó este disco en Mexico", agregó sobre su fallecido colega, a quién también le dedicó un documental del álbum.Drexler se llevó además el premio al mejor álbum cantautor por "Salvavidas de hielo", su primero grabado en tierra azteca.La sensación española Rosalía superó a astros de la música urbana que incluyen J Balvin y Daddy Yankee y se alzó con el Latin Grammy a la mejor fusión/interpretación urbana por "Malamente". El éxito de flamenco y trap, que le mereció cinco nominaciones, también se llevó el honor a la mejor canción alternativa."Esto es increíble, es un sueño", dijo Rosalía, quien le dedicó el gramófono "a todas las mujeres de la industria que me han enseñado que se puede, porque gracias a ellas yo estoy aquí", y "a mi hermano Pablo. Te amo hermano. Gracias por ser tan generoso conmigo, por ser el mejor compañero y estar ahí cuando no había dinero ni nada, y por tanto cariño".Momentos después Karol G se alzó con el codiciado premio al mejor artista nuevo."Hace cuatro años puse un post en mi Instagram viendo a J Balvin ganarse su primer Grammy y dije que algún día como fuera el Grammy tenía que ser mío también", dijo la cantante colombiana "Lo quiero compartir con las mujeres que este año han hecho cosas grandes en la industria... y con este hombre aquí que es el 99% del éxito de mi carrera: mi papá", agregó acompañado de su padre, quien presagió orgulloso que ese sería solo el primero.La ceremonia de los Latin Grammy, con Ana de la Reguera y Carlos Rivera como anfitriones, comenzó con Marc Anthony, Will Smith y Bad Bunny interpretando su picante éxito "Esto está rico" en un número lleno de luces, bailarinas y fuegos pirotécnicos.En diversos momentos, hubo artistas que aludieron a la inmigración y la violencia en distintos países de la región."En estos tiempos de crisis, el arte se convierte en un medio que nos recuerda la urgencia de justicia y la necesidad de encontrar soluciones que inviten a la unidad... y a la tolerancia y a la inclusión", dijo la anfitriona Ana de la Reguera antes de que el grupo de música norteña Calibre 50 interpretara el "Corrido de Juanito", que narra la historia de un hombre que inmigró a Estados Unidos.La banda mexicana Maná, honrada en la víspera como Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación, recibió el honor de manos de Miguel Bosé tras tocar un popurrí de "En el muelle de San Blás", "Labios compartidos" y "Clavado en un bar"."Seguiremos luchando por los derechos de los migrantes que han hecho grande a este país; en el siglo pasado ellos fueron la diferencia para que este país sea tan grande como es. Lucharemos por la madre tierra, lucharemos por los derechos de la mujer y seguiremos luchando por hacer canciones del corazón y del alma", dijo el vocalista de la agrupación, Fher Olvera.El premio al álbum del año, presentado por Thalía, fue para "¡México por siempre!" de Luis Miguel, quien no estuvo presente. Ante los abucheos y silbidos del público por la ausencia del Sol de México, la popular cantante y actriz logró apaciguar a los presentes con su picardía característica."No se encuentra con nosotros, pero... ¡eh, eh, bájenle! YO me voy a encargar de entregárselo personalmente", dijo Thalía haciendo un guiño que le mereció una ovación.Entre otros ganadores, Víctor Manuelle obtuvo su primer gramófono dorado tras 18 nominaciones, al mejor álbum de salsa por "25/7". El sonero puertorriqueño expresó que este ha sido un año de contradicciones entre la pérdida de su padre en enero y el éxito de su nueva producción. "Él nunca me vio ganar uno", expresó con emoción. "Papi, este es para ti".Laura Pausini, en tanto, ganó su quinto Latin Grammy, a mejor álbum vocal pop tradicional, por "Hazte sentir"."No es obvio estar nominados y ganar después de 25 años de carrera", dijo la artista italiana al recibir el galardón. "Muchísimas gracias por escuchar el mensaje que mi disco tiene para todas las personas frágiles. Espero que puedan ser más valientes con las canciones y la música".Maluma se impuso en la categoría de mejor álbum vocal pop contemporáneo por "F.A.M.E.""Esto parece un sueño. La gente que me conoce sabe que he trabajado muchísimo por esto", dijo el astro colombiano, quien recordó que el año pasado fue uno de los más nominados y se fue con las manos vacías."Hoy tengo una nominación y aquí tengo el Grammy en mis manos", expresó, y se lo dedicó a sus padres y los niños de su fundación El Arte de los Sueños, a quienes dijo "soñar sí vale la pena parceros" antes de despedirse con uno de sus característicos "¡Maluma Baby!"J Balvin, quien encabezaba este año la lista de candidatos con ocho candidaturas, sí se llevó uno de los premios de la noche: el de mejor álbum de música urbana por ``Vibras".Se lo dedicó "a todos los que están representando este género que hemos luchado tanto, que a veces ha sido un poco discriminado pero aquí seguimos luchando y demostrando que hay gente con mucho talento. El reggaetón ha salvado vidas, ha motivado a que la gente deje la calle y se enfoque a tener sueños más bonitos, que vale la pena soñar", expresó.Horas antes, en la llamada Premiere del Latin Grammy, fueron premiados cantautores que incluyeron a Natalia Lafourcade, Fito Páez, Carlos Vives y Aterciopelados. Y, en un momento histórico, una músico venezolana se consagró como productor del año.Linda Briceño, la primera mujer laureada con este Latin Grammy, se lo dedicó a otras colegas que compitieron antes que ella en este rubro, incluida Pausini, y dijo que espera que este "sea el comienzo de que muchas más mujeres ganen esta categoría".Tanto Balvin como Rosalía cantaron en la ceremonia, que se transmitió en vivo por Univision desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Balvin primero "Vibras" y "Ambiente" con Carla Morrison y luego "X" con Nicky Jam, reproduciendo los pasos de baile que hicieron en su exitoso video; y Rosalía "Malamente" en un leotardo blanco de manga larga con amplios pompones con plumas y volantes en los hombros y un cuerpo de baile ataviado de rojo.Entre otros números musicales de la gala, Carlos Vives interpretó "Hoy tengo tiempo" con Monsieur Periné, Ozuna un medley de "Farsante" y "Única", Bad Bunny "Sensualidad", "Chambea" y "Soy peor", Pablo Alborán "No vaya a ser", Karol G "Mi cama" y Sebastián Yatra, en uno de los momentos más sublimes y románticos de la noche, interpretó con la cantante estadounidense Halsey las baladas "My Only One", "No hay nadie" y "Without Me".• Grabación del año: ``Telefonía", Jorge Drexler.• Álbum del año: ``¡México por siempre!", Luis Miguel.• Canción del año: ``Telefonía", Jorge Drexler, compositor (Jorge Drexler).• Mejor nuevo artista: Karol G.• Mejor álbum vocal pop contemporáneo: ``F.A.M.E.", Maluma.• Mejor álbum vocal pop tradicional: ``Hazte sentir", Laura Pausini.• Mejor fusión/interpretación urbana: ``Malamente", Rosalía.• Mejor álbum de música urbana: ``Vibras", J Balvin.• Mejor canción urbana: ``Dura", Daddy Yankee, Urbani Mota Cedeño, Juan G. Rivera Vázquez y Luis Jorge Romero, compositores (Daddy Yankee).• Mejor álbum de rock: ``Expectativas", Bunbury.• Mejor álbum pop/rock: ``Geometría del rayo", Manolo García.• Mejor canción de rock: ``Tu vida mi vida", Fito Páez, compositor (Fito Páez).• Mejor álbum de música alternativa: ``Claroscura", Aterciopelados".• Mejor canción alternativa: ``Malamente", Antón Alvarez Alfaro, Pablo Díaz-Reixa y Rosalía, compositores (Rosalía).• Mejor álbum de salsa: ``25/7", Víctor Manuelle.• Mejor álbum de cumbia/vallenato: ``Esto es vida", Silvestre Dangond.• Mejor álbum tropical contemporáneo: ``Vives", Carlos Vives.• Mejor álbum tropical tradicional: ``A mí qué - Tributo a los clásicos cubanos", José Alberto El Canario y El Septeto Santiaguero.• Mejor álbum de fusión tropical: ``Como anillo al dedo", Aymee Nuviola.• Mejor canción tropical: ``Quiero tiempo", Juan Luis Guerra, Juan Carlos Luces y Víctor Manuelle, compositores (Víctor Manuelle con Juan Luis Guerra).• Mejor álbum cantautor: ``Salvavidas de hielo", Jorge Drexler.• Mejor álbum de música ranchera/mariachi: ``¡México por siempre!", Luis Miguel.• Mejor álbum de música banda: ``Los gustos que me doy", Banda Los Recoditos.• Mejor álbum de música tejana: ``Tex Mex Funk", Roger Velásquez & The Latin Legendz.• Mejor álbum de música norteña (EMPATE): ``Guerra de poder", Calibre 50. Y ``Los ángeles existen", Pesado.• Mejor canción regional mexicana: ``Probablemente", Christian Nodal, compositor (Christian Nodal).• Mejor álbum instrumental: ``Identidad", Miguel Siso.• Mejor álbum folklórico: ``Musas (un homenaje al folclore latinoamericano en manos de Los Macorinos), Vol. 2", Natalia Lafourcade.• Mejor álbum de tango: ``Vigor tanguero", Pedro Giraudo.• Mejor álbum de música flamenca: ``Al este del cante", Arcángel.• Mejor álbum de jazz latino/jazz: ``Naturaleza universal", Hermeto Pascoal & Big Band.• Mejor álbum cristiano (en español): ``Setenta veces siete", Alfareros.• Mejor álbum cristiano (en portugués): ``Som da minha vida", Fernanda Brun.• Mejor álbum pop contemporáneo en lengua portuguesa: ``Nocturno", Anaadi.• Mejor álbum de rock o música alternativa en lengua portuguesa: ``Lenine Em Trânsito", Lenine.• Mejor álbum de samba/pagode: ``Amor e música", Maria Rita.• Mejor álbum de música popular brasileña: ``Caravanas", Chico Buarque.• Mejor álbum de música sertaneja: ``Elas Em Evidências", Chitãozinho & Xororó.• Mejor álbum de música de raíces en lengua portuguesa: ``+AR", Almir Sater & Renato Teixeira.• Canción en lengua portuguesa: ``As caravanas", Chico Buarque, compositor (Chico Buarque).• Mejor álbum de música latina para niños: ``Imaginare", ClaraLuna.• Mejor álbum de música clásica: ``Mágica y misteriosa", Claudia Montero; José Manuel Domenech y Claudia Montero, productores.• Mejor obra/composición clásica contemporánea: ``Luces y sombras. Concierto para guitarra y orquesta de cuerdas", Claudia Montero, compositora (Claudia Montero).• Mejor arreglo: ``Se le ve", Milton Salcedo, arreglista (Milton Salcedo con Amaury Gutiérrez, Carlos Oliva y Michel Puche).• Mejor diseño de empaque: ``Diferentes tipos de luz", Carlos Sadness, director de arte (Carlos Sadness).• Mejor ingeniería de grabación para un álbum: ``50 años tocando para ti", Rafa Sardina, ingeniero; Rafa Sardina, mezclador; Eric Boulanger, ingeniero de mastering (Orquesta Filarmónica de Bogotá).• Productor del año: Linda Briceño.• Mejor video musical versión corta: ``Pa dentro", Juanes; Lionel Hirle y Grégory Ohrel, directores; Bret Rea yJocelyn Webber, productores.• Mejor video musical versión larga: ``En letra de otro", documental, Pedro Capó; Diego Álvarez, director; Vicente Solís, productor.