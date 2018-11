Grammy Latino: Rinden estrellas tributo a Maná

Un desfile de talentos interpretativos, entre los que destacaron Enrique Bunbury, Pepe Aguilar, Pablo Alborán, Vetusta Morla, Sebastián Yatra y Gilberto Santa Rosa, enalteció la contribución musical de Maná en su homenaje como Persona del Año 2018.En el marco de los Grammy Latinos, que se realizará este jueves en la ciudad de los casinos y las apuestas, el grupo jalisciense fue homenajeado por lo que ha hecho en la industria musical y el impacto que ha generado ante la sociedad."Recuerdo que cuando conocí a Queen, bueno, a Brian May, el guitarrista de Queen, en un camerino después de un concierto, mi hijo Dalí, que tiene 10 años, se acercó a mí y me dijo: 'no, Papá, no sabía eso. Entonces sí eres importante'", expresó Fher Olvera cuando le entregaron al cuarteto su reconocimiento de parte de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación (LARAS, por sus siglas en inglés.En la cena de gala y concierto, en donde los invitados cantan los temas predilectos de los homenajeados, destacó Alborán, con su versión en balada lenta de "Rayando el Sol", Bunbury, con "Vivir Sin Aire", Aguilar, con "Mariposa Traicionera" y Vetusta Morla, con "Cuando los Angeles Lloran".A la fiesta nocturna, que duró alrededor de tres horas y media, y que finalizó poco antes de la medianoche en el Mandalay Bay Events Center, acudieron como invitados Miguel Ángel Silvestre, Carlos Rivera, Rozalén, Aterciopelados, Jorge Drexler, Fito Páez, Christian Nodal, Dante Spinnetta, Ángela Aguilar, Eduardo Cabra (Visitante), Yuri y Miguel Bosé, entre otros.Yatra, quien fue de los primeros en participar en el show que reunió a la crema y nata de la industria musical del mercado de habla hispana, encantó con su interpretación de "No Ha Parado de Llover", mientras que Santa Rosa hizo lo propio con "Bendita tu Luz".Para el final del show, y cuando Maná fue reconocido con la distinción que ya han recibido Gloria Estefan, Vicente Fernández y Carlos Santana, Maná subió al escenario y cantó un par de temas, entre ellos, "Clavado en un Bar".

