Ciudad de México- Café Tacvba, que celebrará 30 años de carrera en 2019, será el primero en grabar un segundo especial MTV Unplugged, después del primer material que fue grabado en 1995.Eduardo Lebrija, vicepresidente senior y director general de Viacom International Media Networks México (VIMN), hizo el anuncio durante la presentación del grupo en el marco de la celebración del Upfront 2019 de Televisa.De acuerdo con un comunicado, en el evento participaron David Lynn, CEO de VIMN, y Pierluigi Gazzolo, presidente de VIMN Americas.La compañía de entretenimiento reforzó su compromiso de seguir creando contenidos innovadores y de alta calidad.Se confirmaron cerca de mil horas de producción de nuevo contenido entre las marcas Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Nick Jr., Telefe, Porta Dos Fundos y Paramount Channel.“Contamos con siete marcas de relevancia global, 14 estudios de producción en la región y cientos de horas del contenido más innovador, emocionante y buscado por fans apasionados de todas las edades”, comentó David Lynn.Entre las nuevas producciones y temporadas estreno se encuentran “MTV Emergente”, “Just Tatto of us”, “Bob Esponja, “El ascenso de las Tortugas Ninja”, “Cousins for Life”, “Butterbean Café” y “Una princesa valiente”, entre otros.Por parte del contenido cómico llegará “La culpa es de Cortés”, “Everybody hates Chris, Key y Peele”. También se estrenarán los éxitos cinematográficos “White House Down”, “The girl with the Dragon tatto” y “The book of Eli”, entre otros.Además de reconocidas series como “Sherlock”, “Killing Eve” y “The handmaid´s Tale”, por parte de Paramount Channel.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.