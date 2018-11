Las Vegas— Natalia Lafourcade, Rosalía, Fito Páez, Carlos Vives y Jorge Drexler estuvieron el jueves entre los ganadores de la Premiere de los Latin Grammy, una gala previa a la ceremonia televisada en la que se reparten la mayoría de los galardones.Aterciopelados recibió un gramófono por ``Claroscura", su primer álbum en una década, y una músico venezolana, Linda Briceño, se consagró como la primera mujer laureada con el premio al productor del año.``Qué emoción. Estoy muy agradecida", dijo Lafourcade al sumar a su extensa lista de reconocimientos el Latin Grammy al mejor álbum folklórico por ``Musas (un homenaje al folclore latinoamericano en manos de Los Macorinos), Vol. 2".``Quiero dedicar esto a México, a Latinoamérica, a todos nuestros hermanitos que están llegando a México que vienen desde muchos lugares que están pasando momentos difíciles. Ahí están nuestros corazones con ustedes", agregó la cantautora.Rosalía, quien no asistió a la Premiere, ganó el premio a la mejor canción alternativa por ``Malamente", su éxito de flamenco y trap por el que recibió cinco nominaciones que también incluyen canción y grabación del año.El gramófono a la mejor canción de rock fue para ``Tu vida mi vida" de Fito Páez, quien dijo que ``la música tiene un don extraordinario que es acompañarnos en el trámite de la vida" y destacó la importancia de ``generar belleza" con la misma en este ``momento duro para nuestros pueblos".Jorge Drexler, en tanto, se llevó el honor al mejor álbum cantautor por ``Salvavidas de hielo", y Carlos Vives el de álbum tropical contemporáneo por ``Vives", una producción de 18 cortes que incluye colaboraciones con Shakira, Sebastián Yatra, Thalía y Cynthia Montaño, a quienes agradeció su participación.También se lo dedicó a los músicos autóctonos colombianos. ``Ojalá cambiemos un poco ese pensamiento de que el que triunfa es el que logra irse", dijo. ``Para ellos allá en la comarca, en cada pueblo... A esos compositores, a esos viejos, este Grammy es para ustedes".Briceño, la primera mujer laureada con el Latin Grammy al productor del año, se lo dedicó a otras que compitieron antes que ella en este rubro, incluida Laura Pausini, y dijo que espera que este ``sea el comienzo de que muchas más mujeres ganen esta categoría".``Para todos los ejecutivos que se encuentran aquí tengo un mensaje muy importante: hay muchos jóvenes preparándose en las universidades. Queremos un espacio también y espero que esto sea el comienzo para que ustedes conozcan esos talentos que pasan a veces desapercibidos", agregó la productora del álbum ``Segundo Piso" de su compatriota MV Caldera y de su sencillo ``11" con The Hidden Figures, el cual será parte de su próximo álbum.Esta noche J Balvin finalmente verá si la ``causa" de su álbum ``Vibras" surtió ``efecto" en los Latin Grammy.El astro colombiano del reggaetón encabeza la lista de nominados con ocho candidaturas que incluyen grabación del año por partida doble, por sus éxitos ``Mi gente`` con Willy William y ``X'' con Nicky Jam, y álbum del año por un disco que decidió grabar completamente en español pese a haber colaborado antes con Beyonce, Cardi B y Liam Payne, entre otros artistas anglo.``Guao, esa hay que ganarla, es mi sueño", dijo Balvin a la AP sobre la candidatura a álbum del año. ``Ya la causa se hizo, hay que esperar el efecto".También figura en las categorías de mejor fusión/interpretación urbana por ``Mi gente" con Willy William y Beyoncé; mejor canción urbana con tres temas: ``Downtown" con Anitta, ``Sensualidad" con Bad Bunny y Prince Royce y ``X" con Nicky Jam; y mejor álbum de música urbana, por ``Vibras".Rosalía aún podría ganar tres premios durante la gala. El video de ``Malamente" no se llevó el galardón en La Premiere. El honor fue para ``Pa dentro" de Juanes.Tanto Balvin como Rosalía cantarán en la ceremonia, que se transmitirá en vivo por Univision desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. También actuarán Marc Anthony, Bad Bunny, Jorge Drexler, Karol G, Mon Laferte, Natalia Lafourcade, Will Smith, Anitta, Nicky Jam y Steve Aoki, entre otros. La banda mexicana Maná, honrada en la víspera como Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación, recibirá el honor y ofrecerá asimismo un espectáculo.Por el premio al álbum del año, Balvin compite con un grupo ecléctico de artistas establecidos y emergentes que incluye a Pablo Alborán (``Prometo"), Chico Buarque (``Caravanas"), Jorge Drexler (``Salvavidas de hielo"), El David Aguilar (``Siguiente"), Kany García (``Soy yo"), Natalia Lafourcade (``Musas, un homenaje al folclore latinoamericano en manos de Los Macorinos, Vol. 2?), Luis Miguel ("¡México por siempre!"), Monsieur Perine (``Encanto tropical") y Rozalén (``Cuando el río suena...").Diez debutantes se disputan la codiciada estatuilla al mejor nuevo artista. Ellos son Ángela Aguilar, Anaadi, El David Aguilar, Alex Ferreira, Karol G, Los Petitfellas, Nana Mendoza, Christian Nodal, Claudia Prieto y Benjamín Walker.

comentarios

