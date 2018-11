Confiesa asesino de Lennon remordimiento

Los Angeles— Mark David Chapman, quien mató a John Lennon, confesó que cada año siente más remordimiento por haber matado al exbeatle en 1980, informó The Guardian.Durante una audiencia de la Décima Junta de Libertad Condicional, celebrada en agosto pasado, Chapman hizo la confesión.“Hace 30 años no podía decir que me sentía avergonzado, y ahora sé lo que es la vergüenza. En dónde metes la cara, no quieres, ya sabes, pedir nada”. Afirmó que el dolor seguirá incluso cuando él muera.La noche del 8 de diciembre de 1980, el hombre disparó a Lennon horas después de que el exbeatle autografiara un álbum para él.Chapman describió cómo es trabajar en prisión, en donde se encarga de limpiar, pintar y encerar los pisos; además, se dedica a predicar sobre el poder transformador de Jesús.Mark David Chapman cumple una condena de 20 años a cadena perpetua en las instalaciones correccionales de Wende.Desde el 2000 ha solicitado cada dos años la libertad condicional, pero hasta agosto pasado siempre le ha sido negada con el argumento de que liberarlo no sólo mitigaría la gravedad de su crimen, sino pondría en peligro la seguridad pública porque alguien podría intentar hacerle daño por ira , venganza o por ganar notoriedad.En 2008, Chapman había reconocido ya que se arrepentía de sus actos.“Creí que matando a John Lennon me convertiría en alguien, y en lugar de eso me convertí en un asesino, y los asesinos no son nadie”, expresó entonces.Yoko Ono, viuda de Lennon, ha enviado cartas en los últimos años a la Junta de Libertad Condicional, en las que pide que el criminal no salga de prisión, pues teme por su seguridad y la de su familia.