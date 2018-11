Muere el escritor Fernando del Paso

Guadalajara— El escritor Fernando del Paso falleció la mañana de este miércoles, tras haber sido internado anoche por complicaciones de salud, a los 83 años de edad, informó la Universidad de Guadalajara (UdeG)."Falleció aproximadamente a las 9:10 de la mañana, en un hospital de la Ciudad", expresó la subdirectora de la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz, Luz Elena Martínez."Hasta el último minuto fue director de la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz. Fue un jefe maravilloso, una persona cálida, cercana, cariñosa. Siempre tuve en él un gran apoyo para los proyectos de la biblioteca; él amaba la biblioteca. Aunque no estaba físicamente en la biblioteca, siempre estaba al tanto de lo necesario para que el espacio se mantuviera cada día mejor, para mí fue una persona muy cercana, un amigo entrañable", añadió.La última aparición pública del ganador del Premio Cervantes, el galardón literario más importante en lengua española, fue durante el Coloquio Palinuro a 50 años del suceso de 1968, que organizó la UdeG en septiembre pasado, donde se reunió con sus amigos Elena Poniatowska y Juan Villoro.La UdeG ya le prepara un homenaje póstumo en el Paraninfo Enrique Díaz de León.En redes sociales, amigos, colegas y lectores lamentan su deceso."Ha muerto Fernando del Paso, uno de los más grandes narradores de nuestro tiempo, autor de tres obras maestras, José Trigo, Palinuro de México y Noticias del Imperio, portentosos universos verbales que seguirán confrontándonos siempre. Mi pésame a la querida Socorro y su familia", escribió en Twitter el escritor y director de Cultura UNAM Jorge Volpi."Lamento el deceso de Fernando del Paso, figura central de las letras en español, que nos deja el invaluable legado de su obra, centrada en México, pero universal en sus alcances. Mi más sentido pésame a su familia. Descanse en paz el maestro", publicó la titular del INBA, Lidia Camacho."Lamento mucho la muerte de Fernando del Paso. La literatura no sólo mexicana sino en lengua española pierde a un autor que nunca se ajustó a las modas y trazó su propio, luminoso e irrepetible sendero. La experimentación lingüística alcanzó con él una de sus cotas más altas."Atesoro mi edición de 'José Trigo' que Fernando del Paso firmó cuando yo daba mis primeros pasos literarios en Guadalajara, allá en otra vida que parece cada vez más lejana. Desde entonces me convertí en su lector fiel, a prueba de las balas del tiempo", expresó el escritor Mauricio Montiel Figueiras.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.