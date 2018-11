Descarta su vida en serie

Ciudad de México— La cantante Lucero descartó por ahora una bioserie sobre ella, pues considera que su carrera y su vida han sido tan transparentes que no hay nada nuevo que se pueda decir.La también actriz y conductora comentó que ve con buenos ojos a quienes se han aventurado a contar su vida en ese tipo de proyectos. Sin embargo, dejó claro que para ella no es el momento, “no sé si más adelante me gustaría y le interesaría a las nuevas generaciones saber más de mí”.Subrayó que “por el momento no estoy interesada” y agregó que la gente sabe muchas cosas de ella porque ha sido muy abierta.Indicó que por ese motivo ha figurado su combre en algunas bioseries de otros compañeros del medio, pues los conoció y trabajó con ellos.“Estoy feliz con el momento que atravieso; creo que la vida me ha dado muchas satisfacciones profesionales y personales”, dijo Lucero, quien abrió su corazón para contar un poco más de sus hijos Lucero y José Manuel.“Son mi motor y me da gusto que disfruten lo que hago y me apoyen”, compartió emocionada, aunque también reveló que hasta el momento ninguno de los dos ha dado indicios de querer ser cantante o dedicarse a la actuación.“Son chicos que a sus 17 años disfrutan lo que hacen y tienen una personalidad muy única, lo cual me agrada, porque han encontrado su forma de ser”, expresó la intérprete.