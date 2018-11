Presentarán en el CCPN la obra 'Maduras, solteronas y desesperadas'

Pícara, sorpresiva y muy divertida es como la primera actriz Norma Lazareno describe la puesta en escena que la trajo a esta frontera por segunda ocasión en este año: ‘Maduras, solteras y desesperadas’.A un día de presentarse sobre el escenario del Teatro Víctor Hugo Rascón Banda junto a Luz María Aguilar, Raquel Pankowsky, Maribel Fernández ‘La Pelangocha’ y Pedro Prieto, la actriz compartió en conferencia de prensa algunos detalles sobre la obra.“Sin grandes alardes, sin pensar ni ofrecer que es la obra de la vida o la obra del año, puedo decir que es una obra muy digna, muy divertida y que estamos muy contentos por formar parte del equipo del señor Oscar Rubí -el dramaturgo y director del espectáculo-. Agradezco esta oportunidad de divertirme; además me pagan, esta buenísimo”, dijo Lazareno entre risas.Luego de haber pisado el Centro Cultural Paso del Norte el pasado 28 de julio como parte del elenco del musical ‘Billy Elliot’, Norma, junto a sus compañeras de escena, presentará mañana un espectáculo de enredos que cuenta la historia de tres amigas solteronas que comparten departamento al nuevo estilo ‘Millennial’.En funciones de siete de la tarde y nueve de la noche, ‘Maduras, solteras y desesperadas’ promete hacer reír al público a través de Alex, la abogada (Norma Lazareno); Andrea, la fresa (Luz María Aguilar); y de María, la hippie (Raquel Pankowsky, quienes hacen lo imposible para correr a la nueva ‘Roomie’ que les llevó la casera Toña (Maribel Fernández).“Cuando ella lleva a otra inquilina nosotras nos confabulamos para hacerle la vida un poquito difícil porque estamos muy a gusto las tres, somos casi de la familia. Entonces, hay pequeñas travesuras que le hacemos a la inquilina intrusa para que no dure mucho y efectivamente lo logramos”, explicó.Sin embargo, esto es solo el comienzo. El clímax de la obra llega cuando la portera lleva a Adán, el nuevo (Pedro Prieto), a quedarse en el lugar que dejó la anterior huésped. Siendo él quien alborota las hormonas de las tres protagonistas.“Ahí llega la transformación de estas mujeres que hasta se olvidan que son amigas, que se quieren, que se respetan, con tal de pelear la atención de este nuevo inquilino. Ahí es donde el público se va a dar cuenta de lo que somos capaces las mujeres, no importa la edad”, afirmó.Según relató Lazareno, a lo largo de seis meses de presentaciones por toda la República Mexicana la obra ha obtenido muy buena respuesta de parte del público, el cual, entre aplausos de pie y felicitaciones, le ha asegurado a las actrices que sus actuaciones son sorprendentes, fuera de lo que se está acostumbrado a ver de ellas.“Todas nos transformamos para lograr que el público la pase muy, muy bien. Bueno, que puedo decir, aparentemente mi personaje es la más seria, porque es abogada, es la que tiene una profesión, una carrera, y pues resulta que es la peor. En el momento de que ella dice: ‘Esta es mi oportunidad’, entonces el público se va a sorprender muchísimo”, comentó.En lo que respecta a la convivencia con sus colegas, Norma afirmó que todas conforman un gran equipo de trabajo y que eso se notará sobre el escenario, ya que la mayoría se conoce desde hace casi cinco décadas.“Estamos muy seguras de quiénes somos y el sitio que nos corresponde. No hay egos, no decimos cosas como: ‘Yo soy más importante que aquella’. A estas alturas del partido somos un equipo, aquí no se trata de que ‘Yo quiero ser mejor’ o de que el público salga recordándome nada más a mí. No”.“Cada una tenemos nuestro momento, todas tenemos la misma oportunidad. No hay un papel que sea más grande o más lucido que otro. Las cuatro estamos para agradar al público y al servicio de la historia”, expresó.La actriz, originaria de Veracruz y de 75 años, quien ha participado en más de 100 películas, novelas, programas de televisión y obras de teatro, también compartió que las funciones de ‘Maduras, solteras y desesperadas’ se extenderán hasta febrero del próximo año en México, con una posibilidad de alargarse hasta mayo para presentarla en Estados Unidos.“Yo quiero hacer mucho más esta obra, estoy muy contenta”, dijo.Raquel Pankowsky y Maribel Fernández arribarán mañana a la frontera para las dos funciones en el Centro Cultural Paso del Norte, al igual que Pedro Prieto.Luz María Aguilar no pudo estar presente en la conferencia de prensa debido a un leve resfriado, según declaraciones de Norma Lazareno.Los boletos ya se encuentran a la venta en las oficinas de Don Boletón, tiendas Sounds y a través de www.donboleton.com por un costo que va desde los 360 y hasta los 665 pesos, más cargos por servicio.Maduras, solteras y desesperadasTeatro Víctor Hugo Rascón BandaCentro Cultural Paso del NorteJueves 15 de noviembreFunciones de 7:00 y 9:00 p.m.Boletos a la venta en las oficinas de Don Boletón, tiendas Sounds y a través de www.donboleton.comCosto: Desde 360 y hasta 665 pesos (más cargos por servicio)