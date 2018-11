Serie 'El Chapo' retrata liderazgo de 'El Mayo' en cártel de Sinaloa

Ciudad de México— El liderazgo de Ismael “El Mayo” Zambada en el cártel de Sinaloa, destapado ayer por Joaquín Guzmán Loera, fue retomado desde un principio en la serie televisiva "El Chapo" de Netflix, informó El Universal.En la producción, el narcotraficante llamado únicamente como “Don Ismael” es encarnado por el actor colombiano Diego Vásquez, de 53 años, unos 20 menor que el mafioso real.Siempre a la sombra de “El Chapo”, “Don Ismael” se lo ve como un hombre fuerte y táctico, conocedor de sus limitaciones, que entabla una sociedad y amistad con el hoy extraditado.Sabe que no tiene el poder organizativo de Joaquín, pero ve que sus ambiciones de crecimiento le convienen y lo apoya paulatinamente.Así “Don Ismael”, ya con años de experiencia, deja que “El Chapo” comience el trabajar sin meterse con él y siempre manteniendo un perfil bajo.Es su brazo fuerte cuando enfrenta a El Cano (Heriberto Lazcano, en la vida real) por territorios.Pero no necesariamente contra los hermanos Avendaño (Arellano Félix, en la verdad).“¡Mal que bien soy compadre de los Avendaño!”, dice Don Ismael en una primera reunión que sostiene con “El Chapo” en un paraje desierto.“¡Me quieres de tu lado en la guerra!. La guerra no es la solución, la guerra perjudica al negocio”, apunta.Otra similitud entre la verdad y la ficción es la aprehensión del hijo del “Mayo”, teniendo que recurrir a “El Chapo” para tratar de sacarlo, cosa que finalmente no ocurre.

