Millennials poderosos

Ciudad de México— Por su influencia en las masas y su proyección en la música, la revista Forbes reveló la lista cantantes menores de 30 años que además de su talento (y ganancias), son emprendedores y comparten la visión de mejorar al mundo.La clasificacion incluye intérpretes de todos los géneros, entre ellos destacan los latinos como Camila Cabello (de sangre cubana), el rapero Bad Bunny (Puerto Rico) y Joss Favela (mexicano).A continuación loas más destacados de las lista, que en su totalidad, se puede consultar en forbes.com.Luego de formar parte del grupo Fifth Harmonny, la cantante cubana, de 21 años, alcanzó el éxito como solista con su sencillo ‘Havana’. Con su álbum ‘Camila’, se convirtió en la primer artista en ocupar el primer lugar en las listas de solistas y álbumes de Billboard en 2018.El cantautor mexicano, de 27 años, fue nominado por Mejor Álbum Regional de Música Mexicana en los Grammy 2017.Además de haber sido galardonado con dos premios ASCAP, fue la persona más joven en obtener el premio Compositor del Año en 2015.A sus 24 años, el puertorriqueño saltó a la fama con ‘I Like It’, sencillo que compartió con Cardi B y se convirtió en su primer éxito. El rapero también recibió seis episodios de Trap Kingz, el primer programa en español de Beats 1.También ex integrante del grupo Fifth Harmonny, la intérprete, de 22 años, formar parte de la lista por utilizar su fama para acciones benéficas. Con más de 12 millones de seguidores, Jauregui ha buscado ser apoyada para la reforma de las leyes de armas y los derechos LGBTQ.Con su segundo álbum ‘Beerbongs & Bentleys’, el rapero estadounidense, de 23 años, alcanzó al primer número de las listas de Billboard. Malone obtiene ganancias de cerca de medio millón de dólares en cada gira.La productora y vocalista, de 25 años, se ha posicionado en la industria musical con sus éxitos ‘Raingurl’ y ‘One More".Su mezcla de ritmo house con letras en coreano e inglés le ha permitido realizar giras mundiales.A sus 25 años, la cantautora estadounidense ha destacado por sus contribuciones en los álbumes de Ariana Grande, Jennifer Lopez y BTS. Otros de sus créditos incluyen melodías para Meghan Trainor.Cuando tenía 16 años, la intérprete ganó el premio por Compositor del Año de ASCAP, con el que se convirtió en la primera mujer en obtenerlo. Ahora, a sus 28 años ha colaborado en la letra de ‘Needed Me’, de Rihanna, ‘Fake Love’, de Drake.

