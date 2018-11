Ciudad de México— La agrupación argentina Babasónicos consideró que la industria está dominada por la música comercial producida a gran escala, la cual acapara la mayoría de los espacios destinados a la música de autor."Los sistemas de streaming han llevado a que haya tantos nuevos oyentes que no se preocupan por qué escuchan, si no que aceptan la playlist y eso ha cambiado la forma masiva de la escucha de la música, los algoritmos dominan”, explicó el vocalista Adrián Dárgelos.En conferencia de prensa, opinó que la industria discográfica y las corporaciones, corren detrás de lo que creen que el algoritmo va a direccionar hacia la música; aunado a que se da pie a una gran marea de música repetitiva y comercial en la cual es difícil filtrar obra de calidad.Reiteró que con la cantidad de música que se edita es casi imposible estar al tanto inclusive de lo que interesa, porque se está bombardeado por algoritmos que van manipulando el gusto, por lo que ellos quisieron hacer un concepto en su nuevo disco en contra de los tiempos y una obra con permanencia.En ese sentido, Diego Tuñón (teclados), Mariano Roger (guitarra), Diego Rodríguez (guitarra) y Diego Castellano (batería), coincidieron con que talento nuevo existe, pero les cuesta más hacerse notar y pelear, al igual que ellos, contra la avalancha de referencias del streaming, la cual no conviene a nadie.La banda promociona en México su disco inédito titulado Discutible, producido con Gustavo Iglesias, del cual dará un adelanto el 9 de diciembre en el Pepsi Center, mientras que la revelación formal del álbum está prevista para 2019.Aunque consideraron que cuando iniciaron la carrera era casi una utopía pensar en sobrevivir si acaso 10 años en la industria musical, ahora ya van por tres décadas.Aseguraron que sus videos, dirigidos por Juan Cabral, que no aspiran a ser videos comerciales si no a ser pequeñas obras que discutan a los videos comerciales, que el video en sí es el marketing de la obra, y a partir de eso parte el concepto de discutir a la voz oficial que impera en el mercado."El disco lo empezamos a hacer el año pasado, más o menos para esta época o un poco antes de septiembre, nos llevó bastante tiempo, veníamos de todo lo que fue el proceso de ‘Impuesto de fe’ que nos hizo sacar otro disco que fue ‘Repuesto de fe’ y una gira muy intensa que llegó casi hasta mediados de 2017”, recordó Mariano Roger.Añadió que al concluir esa gira comenzaron a trabajar sin ninguna idea preconcebida, si no la de hacer canciones nuevas y empezar un proceso que, como en todos los discos, se les iba revelando a manera de que iban avanzando; además fue un tiempo largo para entender la situación, entre ellas la de instrumentar."Es como cobra vida, ahora viene la parte de tocarla en vivo, entonces también la vamos descubriendo; tal vez hay cosas que hicimos y las grabamos y tal vez algunas de manera más consciente y otras más inconscientes, de la forma de cómo hicimos las canciones y después las vamos entendiendo más”, dijo Mariano.Diego Tuñón mencionó que ahora están volviendo al rock que, en la Ciudad de México, y en general en la República, no hacían desde hace cuatro o cinco años, ya que se habían enfocado en shows acústicos, por lo que ahora volverán a otra forma de caos y de encontrarse con el público.La agrupación, quien también formará parte del cartel del Festival Catrina, el 8 de diciembre en Puebla, promociona su video La pregunta, en el cual ilustran un futuro primitivo y un viaje tecno-natural, así como la búsqueda de quiénes fueron.

