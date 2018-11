Adiós, Stan Lee

Ciudad de México— Stanley Martin Lieber, mejor conocido como Stan Lee, nació el 28 de diciembre de 1922 en Nueva York, y se convirtió en una leyenda gracias a la creación de personajes del Universo Marvel.Este productor, guionista y editor de cómics estadounidense comenzó su carrera a los 17 años, como asistente en Timely Comics, que después se volvería Marvel.Su debut en el cómic fue en 1941, con textos para el número 3 de Capitán América, donde firmó con seudónimo y a los 19 años se convirtió en editor interino de la compañía.Ingresó a la Armada de EU en 1942, donde reparó telégrafos, escribió manuales de entrenamiento y realizó caricaturas para las tropas.En 2008, recibió de manos del presidente George W. Bush la Medalla Nacional de las Artes por su trabajo, y tres años después plasmó sus manos en una estrella del Paseo de la Fama de Hollywood.En 2009, la Corte de Los Ángeles proclamó al 2 de octubre como El Día de Stan Lee, quien tiene los cuatro premios más prestigiados para un historietista: The Will Eisner Award Hall of Fame, el Jack Kirby Hall of Fame, un premio Saturn a la trayectoria y la Medalla Nacional de las Artes.Su imagen y voz aparecen en al menos 10 videojuegos y de 2010 a 2014, produjo y estelarizó su propio show, "Stan Lee's Superhumans", donde viajaba por el mundo para encontrar personas con habilidades sobrehumanas.En 2012, se sometió a una operación en la cual le fue colocado un marcapasos, por lo cual se vio imposibilitado de continuar su trabajo, así que limitó su vida a estar junto a su hijo y a Joan, su esposa durante 67 años y quien falleció el 6 de julio de 2017 en Los Ángeles, después de sufrir un derrame cerebral y ser hospitalizada a principios de esa semana.HulkNombre real: Bruce BannerCocreador: Jack KirbyPrimera aparición: The Incredible Hulk #1 (1962)Iron ManTony StarkDon Heck, Jack Kirby, Larry LieberTales of Suspense #39 (1963)X-MenIntegrantes: Ice-Man, Cíclope, Bestia, Angel, Jean Grey y el Profesor XJack KirbyThe X-Men #1 (1963)ThorThor OdinsonJack Kirby, Larry LieberJourney into Mystery #83 (1962)DaredevilMatthew Michael "Matt" MurdockBill EverettDaredevil #1 (1964)SpidermanPeter ParkerSteve DitkoAmazing Fantasy #15 (1962)Los cuatro fantásticosNombre real: Reed Richards, Sue Storm, Johny Storm y Ben GrimmCocreador: Jack KirbyPrimera aparición: Fantastic Four #1 (1961)Doctor DoomNombre real: Dr. Victor von DoomCocreador: Jack KirbyPrimera aparición. Fantastic Four #5 (1962)LokiLoki LaufeysonJack Kirby, Larry LieberJourney into Mystery #85 (1962)Doctor OctopusOtto OctaviusSteve DitkoThe Amazing Spider-Man #3 (1963)MagnetoMax Eisenhardt /Erik LehnsherrJack KirbyThe X-Men #1 (1963)The WatcherUatuJack KirbyThe Fantastic Four #13 (1963)Duende VerdeNorman OsbornSteve DitkoAmazing Spider-Man #14 (1964)GalactusGalanJack KirbyFantastic Four #48 (1966)· "El Juicio del Hombre Increíble" (1989)Miembro del jurado. Fue su primer cameo.· "X-Men" (2000)Aparece en una breve escena como un vendedor de hot dogs.· "Hulk" (2003)Guardia de seguridad. Su colega es Lou Ferrigno, el Hulk original de la TV.· "Iron Man" (2008)Lo confunden con Hugh Hefner, dueño de Playboy.· "Grandes Héroes" (2014)Interpreta al padre de Fred... ¡y es su primer cameo animado! (FOTO)367 personajes creados179 villanos60 héroes30 razas extraterrestres15 monstruos28 cameos en cintas de Marvel