Reactivan matrimonio en México

Los Angeles— Cinco años después de haberse casado con John Legend, la modelo Chrissy Teigen compartió la clave para reforzar constantemente su romance con el intérprete: las playas de México.La también conductora, quien acudió el domingo por la tarde a los E! People’s Choice Awards, comentó que al menos una vez al año visita con su marido distintos destinos soleados dentro del país.“Adoro las playas de México. Cancún, Puerto Vallarta, Los Cabos... cuando podemos nos vamos para allá y nos enamoramos más, romanceamos más.“Admiro la calidez de su gente y sobre todo, el amor que le tienen a su cultura en México. ¡Y sus playas son de paraíso!”, comentó Teigen en entrevista.Conocida por haber aparecido en las páginas de Sports Illustrated y por sus historias en redes sociales, la mamá de dos pequeños y devota al ejercicio aseguró que es una esposa feliz y orgullosa.“Me casé con un hombre fascinante, un hombre que me enseña cada día más de la vida, del amor, del hogar y del corazón. Me siento muy orgullosa de ser su mujer y de compartir con él mi vida.“Decidí comprometerme con un hombre brillante y amoroso y creo que su principal cualidad, de todas las que tiene, es su gran calidad humana”, apuntó la estadounidense, de 32 años.Christine Diane (su nombre real) aseguró que es muy dedicada al hogar que tiene al lado del ganador del Oscar y el Grammy, y que su prioridad es velar por su matrimonio sin descuidar su faceta empresarial con comerciales, línea de ropa y doblaje.Agradeció también poder combinar sus obligaciones laborales con las profesionales y aunque a veces le es difícil cuadrar agendas con Legend, siempre encuentra una solución.“Admiro a todas las mujeres que salen a trabajar día a día y cuidan a su familia. Estoy segura que lo mío es el matrimonio, la familia, pero mi pasión por desarrollar nuevos proyectos no cesa”.“Estoy muy entusiasmada porque para el próximo año vienen más proyectos profesionales y gracias al apoyo de mi marido puedo crecer en estas facetas”, indicó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.