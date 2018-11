Los errores en 'Bohemian Rhapsody' sobre Freddie Mercury

Ciudad de México— El momento más melodramático de la película Bohemian Rapsody es cuando Freddie Mercury aprovecha un ensayo de la banda para anunciarles que padecía sida. Con lágrimas en los ojos, le pide a Brian May, Roger Taylor y John Deacon que no lo compadezcan, publicó El Universal.En realidad, el episodio de la enfermedad en la vida de Mercury fue mucho más tortuosa. La película, de hecho, cierra con el concierto de Live Aid, realizado en 1985, año en el que Freddie todavía no recibía el diagnóstico. Fue en 1987 cuando se le detectó sida y luego él se lo comunicó a Jim Hutton, con quien lo mantendría en secreto casi hasta el final de su vida. Aunque efectivamente se lo comunicó eventualmente al resto de la banda, el cantante procuró mantenerlo oculto y cuando finalmente dio a conocer que tenía sida, murió a las pocas horas.El origen de Queen se presenta en la película como un evento azaroso. Una noche Brian May está en su camioneta y lamenta que el vocalista de Smile, su banda, haya decidido abandonarlos. Pasa por ahí, casualmente, Freddie Mercury y les ofrece primero sus canciones y luego su poderosa voz. Lo aceptan y lo demás, como dicen los clásicos, es historia. Pero las versiones de los músicos coinciden más bien en que Mercury se conocía tiempo atrás con May, por lo menos como fan y ocasional ayudante de Smile y que su ingreso a Queen no es tan romántico como lo pinta la película.Una ausencia notoria es la de David Bowie, quien en la película solamente es mencionado dos veces, cuando se hacen los preparativos para el Live Aid. Pero la relación de Bowie-Queen se remonta a la creación de Under Pressure, tema que representa también uno de los grandes misterios del rock del siglo XX porque por más que se hurga en su composición todavía no hay un acuerdo en a quién le corresponde la autoría.