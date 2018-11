Río de Janeiro— Las primeras 198 mil entradas para la edición del Rock in Río que la ciudad brasileña de Río de Janeiro organizará en septiembre y octubre de 2019 se agotaron en menos de dos horas, informaron hoy sus organizadores.El primer lote de entradas para el evento fue puesto a la venta exclusivamente en internet este lunes exclusivamente para residentes en Brasil y fue totalmente vendido en una hora y 58 minutos.El 38 % de las entradas fue comprada por residentes en Río de Janeiro y el 62 % por residentes en otros estados de Brasil.Cada una de las entradas, ofrecidas por un valor individual de 495 reales (unos 133,8 dólares), permite al comprador garantizar su ingreso a una de las siete jornadas del Rock in Río, que en su edición del próximo año serán los días 27, 28 y 29 de septiembre y 3, 4, 5 y 6 de octubre.Así como en la edición del Rock in Río que Río de Janeiro albergó en 2017, la del próximo año será realizada en el Parque Olímpico que esta ciudad brasileña construyó para los Juegos Olímpicos de 2016.Los organizadores tan sólo han anunciado hasta ahora las atracciones para tres de las siete veladas.Entre los grupos confirmados se destacan las bandas de rock pesado Iron Maiden, Scorpions, Megadeth y Sepultura, que se presentarán el 4 de octubre, así como los conjuntos de pop P!nk, The Black Eyed Peas y Anitta, cuyo concierto será el 5 de octubre, y los rockeros clásicos de Muse, Imagine Dragons, Nickelback y Os Paralamas do Sucesso, el 7 de octubre.El restante de las entradas será vendida en la primera quincena de abril de 2019.El Rock in Río, considerado el mayor evento musical del mundo, nació en 1985 en Río de Janeiro, pero también ha tenido ediciones en ciudades como Madrid, Lisboa y Las Vegas.En sus 19 ediciones ha presentado 2.038 atracciones en 12 días de concierto para un público sumado de 9,5 millones de personas.

