Stan Lee: taquillas millonarias, sin ser actor

La industria del entretenimiento de los comics está de luto por el fallecimiento del escritor Stan Lee, quien a sus 95 años deja un legado que va más allá de los personajes e historias creadas que llegaron a la pantalla grande y de las cuales la recaudación por estas películas alcanzó niveles récord, publicó El Universal.En la industria del cine hay actrices y actores que con su aparición dentro de algunos largometrajes las salas se llenan, independientemente del personaje que hayan realizado, y el caso de Stan Lee no es la excepción, pues al escritor le gustaba hacer cameos en las producciones donde fue el creador de los personajes principales.Entre los personajes que más se recuerdan de Stan Lee se encuentra el conductor del autobús escolar en Avengers: Infinity Wars, el militar veterano en Avengers: Era de Ultrón, el astronauta en Guardianes de la Galaxia Vol. 2 y el repartidor de correspondencia en Capitán América: Civil War.Sin ser actor, o tomar un rol relevante en la historia de las películas, la recaudación que tuvieron algunas de éstas cintas en las que aparece es relevante: Avengers: Infinity Wars tuvo ingresos a nivel mundial por 2 mil 8 millones 425 mil 124 dólares; en Avengers, la taquilla registrada fue de mil 517 millones 935 mil 897 dólares; y Avengers: Era de Ultrón con mil 405 millones 57 mil 855 dólares, de acuerdo con cifras de The Numbers, sitio que registra estos datos.En conjunto, esas tres películas recaudaron a nivel mundial 6 mil 336 millones 476 mil 731 dólares, es decir 126 mil 729 millones 534 mil 620 pesos aproximadamente, si se considera al tipo de cambio en 20 pesos por dólar.De un total de 57apariciones que hizo, el sitio The Numbers tiene estadísticas de taquilla de 43 películas en las Stan Lee aparece, de las cuales los ingresos en taquilla ascendieron a 26 mil 89 millones 903 mil 763 dólares, cifra similar a los 26 mil 409 millones 632 mil 445 dólares que recaudó como productor ejecutivo en 46 películas. En cambio, como creador de historias, la taquilla a nivel mundial fue de 13 mil 435 millones 117 mil 29 dólares.El ingreso en las taquillas por las historias y personajes creadas por Stan Lee que tuvieron vida en las salas de cine, recaudaron cifras históricas. De esas cifras, habría que agregar otros conceptos por productos como ropa, juguetes y artículos promocionales, mismos que también generan ingresos millonarios.

