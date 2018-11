Ciudad de México— Al verlo en el escenario fue evidente que el tiempo pasó, ya no era la misma energía, sin embargo, como siem­pre, el cantautor brasileño Roberto Carlos brilló, cauti­vó y enloqueció a los 10 mil fans que llenaron el Audi­torio Nacional la noche del viernes, en el primero de los dos conciertos programados para la Ciudad de México.Gritos como “Te amo” o “Mi mamá te ama”, eviden­ciaron que su música, sus letras y emociones, como hace más de cinco décadas, llegan a todas las edades.Así enfundado en su traje azul -él usa sólo dos colores, este tono y blanco-, apareció en el escenario en punto de las 20:33, minutos después de que la orquesta de 10 mú­sicos interpretara fragmen­tos de temas emblemáticos como Jesuscristo, y Un mi­llón de amigos.Sin mediar palabra, simplemente con verlo el público enloqueció, entre­gándose desde el primer acorde de Emociones, tema que le da nombre a este Tour.Buenas noches...qué placer, qué gusto tenerlos aquí en la Ciudad de Méxi­co de tantas emociones que he vivido, gracias por todas esas cosas lindas que me han dado, principalmente en este lugar que es un íco­no...no soy de hablar, yo sé cantar”, dijo en su primer mensaje. ¿Qué será de ti? fue de los temas más cele­brados, mientras que Deta­lles la interpretó con guitarra en mano y con fragmentos en portugués.Siempre he escrito can­ciones de amor, pero un día pensé, ¿habré hablado todo lo que pienso sobre el amor?... y llegué a la con­clusión de que faltaba algo: hablar de sexo...qué buena creación”, dijo entre gritos y risas de sus fans para arran­car con Propuesta y Cónca­vo y convexo.Los solos de guitarra, sax y trompeta que hicieron sus músicos fueron otros rega­los de la noche. Así, la vela­da transcurrió durante dos horas de nostalgia con La carcachita, El gato en la os­curidad, Ese tipo soy yo, La distancia y El día que me quieras, entre otros temas.No puedo dejar de de­cir que hacer un dueto con Alejandro Sanz es fantástico por todo lo que es, como hu­mano”, dijo e interpretó Esa mujer, mientras se escucha­ba y veía la imagen de Sanz.Como es su costumbre repartió decenas de rosas blancas y rojas que besaba antes de entregarlas, acto que paró el show por más de 10 minutos.Cerró el espectáculo con Amigo, Jesuscristo, Amada amante, Un millón de ami­gos y Solamente una vez.

