Ciudad de México— Alex Fernández, hijo de ‘El Potrillo’ y nieto de Chente, está consciente que su debut como cantante de música vernácula lo hará aprender mucho, pues seguramente le lloverán críticas positivas y negativas, éxitos, fracasos, aciertos y algunos tropiezos.El joven, quien acaba de cumplir 25 años, se encuentra preparado para dar lo mejor de sí y demostrarle a la audiencia que su carrera no es un capricho, sino una vocación, la cual presume con el tema ‘Te Amaré’.“Siempre habrá opiniones a favor y en contra. Existen los que critican a mi papá y a mi tata –así le digo a mi abuelo– y los que celebran quiénes son y lo que son”.“Yo estoy muy contento de iniciar esta carrera. Tengo la confianza de los dos para hacer esto y estoy preparado para las críticas, para lo bueno, para todo”, comenta Alex vía telefónica desde su casa en Guadalajara.Hace un año, cuando todavía no pensaba en dedicarse a la música, el primogénito de Alejandro Fernández le pidió a su tata que le prestara su estudio para grabarle una canción a su abuela y a su madre.El patriarca de la dinastía quedó impresionado por la tesitura y entonación de su nieto, y fue quien lo impulsó a que lo hiciera profesionalmente.“Grabé las canciones ‘Chiquitita’ y ‘Mitad Tú, Mitad Yo’, y cuando mi tata las escuchó me dijo que me dedicara a esto. Le conté a mi papá y él la verdad no quería, pues me pidió que terminara la carrera y le prometí que así lo haría. Ya me faltan como seis meses para graduarme”.“Así que es mi abuelo quien tiene mucho de culpa de todo esto, me dijo que tenía que ponerme a trabajar en todo. Él manda y si él decide algo, nadie lo puede contradecir”, explica Alex en exclusiva.Es por eso que Vicente Fernández asegura ser quien descubrió antes que nadie el talento de su nieto.“Escogimos repertorio, producción, todo, y la verdad hicimos un gran trabajo”, detalla el estudiante de Administración de Empresas en la UNIVA, en donde se conocieron sus padres.El próximo jueves, el joven acudirá como espectador a los Grammy Latinos, en donde debutará en la alfombra roja y conocerá a gran parte del gremio artístico.“Me emociona estar ahí, será mi primera vez. Yo voy a conocer, a disfrutar y a saber cómo es todo eso”.Fernández asegura que eligió el género vernáculo porque es el que más lo ha influenciado desde que era pequeño, pese a que hubo personas que le sugirieron que se inclinara por el pop y el reguetón.“A mí lo que me gusta es eso: las rancheras, es lo que he escuchado toda la vida. Por ejemplo, si hablamos de la carrera de mi papá, pues lo que me gusta es lo ranchero, lo pop, la verdad, no”.“Así que en eso me preparé. Estamos cuidando todos los detalles. Incluso los trajes de charro los hace el mismo sastre de mi tata, don Lucio”.