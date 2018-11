Nueva York.- El actor mexicano Diego Luna retomará su papel como Cassian Andor en una nueva serie de televisión de Star Wars que se transmitirá por Disney Plus, el nuevo servicio de streaming del estudio.La serie comenzará su producción el próximo año, informó el presidente de Disney Bob Iger a través de un comunicado publicado en el sitio de Star Wars el jueves. Sigue las aventuras del espía rebelde durante los años en los que surgió la Rebelión, previo al conflicto de la popular cinta de la saga "Rouge One" de 2016, igualmente protagonizada por Luna."Regresar al universo de Star Wars es muy especial para mí", dijo el actor. "Tengo muchas memorias del gran trabajo que hicimos juntos y las relaciones que se formaron a lo largo del viaje. Tenemos una aventura fantástica por venir y este nuevo y emocionante formato nos dará la oportunidad de explorar a este personaje a más profundidad".Se tratarpa de un thriller de espionaje con múltiples misiones para devolver la esperanza a la galaxia de Andor dominada por el Imperio. Todavía no hay una fecha de estreno para la producción.Disney y otros medios enfrentan un entorno cambiante a medida que más televidentes migran a las plataformas de streaming y se alejan de los servicios tradicionales de cable.El estudio ha comenzado a presentar sus servicios de streaming. En abril lanzó el servicio ESPN Plus por 5 dólares al mes y para el próximo año se prevé que sea estrenado Diney Plus, cuyo precio no ha sido revelado.Los ingresos del estudio por entretenimiento, que incluyen ingresos en taquilla y streaming aumentaron 50% a 2.150 millones de dólares apoyados por películas como "Avengers: Infinity War" y la más reciente película de "Ant-Man".La empresa planea seguir invirtiendo en Hulu y usar este servicio como hogar de su programación más general. Los programas y películas para toda la familia podrán ser vistos en Disney Plus.El nuevo servicio de streaming incluirá cinco categorías de material: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic.

