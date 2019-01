Ciudad de México— Es bien sabido que en ocasiones los turistas se vuelven víctimas de gente aprovechada que utiliza las barreras del lenguaje y costumbres para salir beneficiados.Recientemente se dio a conocer que un turista taiwanés se quejó en Florencia porque tuvo que pagar 25 euros (530 pesos aproximadamente) por un cono de helado.Sí, en serio no estamos bromeando. Cuando levantó su queja el establecimiento justificó el valor en función de su 'delicioso sabor'.Quien llamó a la policía fue el guía de turistas que acompañaba al afectado al momento de la incómoda situación.De acuerdo con información de The Times, tras la intervención de las autoridades , la heladería recibió una multa de 2 mil euros (43 mil 800 pesos) al descubrir que se aprovechaban de los turistas ocultando la lista de precios detrás del mostrador."Ocultar los precios es muy común y es un hábito que crea una mala impresión en todo el mundo, dado que los turistas son las principales víctimas", comentó el oficial de policía Elio Covino a un medio local.De acuerdo al medio, no es la primera vez que turistas se quejan por los precios exorbitantes en los puntos turísticos de Italia. Por ejemplo, hace unos meses se molestó bastante porque una cafetería le cobró 43 euros (casi mil pesos) por el consumo de dos tazas de café y dos botellas de agua.Otro caso ocurrió en enero del año pasado, cuando un restaurante de Venecia cobró más de mil euros (más de 20 mil pesos) por el consumo de cuatro filetes y un plato de pescado.

