Tips para ser un experto al buscar vuelos en Google

Ciudad de México— Una de las herramientas más útiles para los viajeros es Google Flights, pues facilita la búsqueda de boletos de avión a diferentes ciudades de todo el mundo. Para encontrar las mejores ofertas basta con seguir algunos sencillos trucos en la plataforma, informó El Universal.Si ya tienes decidida la fecha de tu viaje lo mejor es activar las alertas de precios bajos en vuelos por teléfono con un correo a través de Gmail.Google Vuelos utiliza un algoritmo que analiza las tarifas de fechas previas e identifica el momento en que pueden incrementar o disminuir los costos.En caso de que no tengas determinada la fecha de tu viaje, puedes navegar en los meses que otorga esta herramienta para buscar la temporada en que te costará menos viajar en avión y hacer tus propias estimaciones.Una de las grandes ventajas que otorga Google Flights es que permite agregar diferentes vuelos al itinerario fácilmente, por lo que puedes llegar a Los Ángeles, luego viajar a Las Vegas y regresar a casa desde Salt Lake City tras unas vacaciones por diferentes ciudades de Estados Unidos o en cualquier otro país.Si no has decidido un destino que quieras visitar en tus próximas vacaciones, puedes usar la opción ‘Explorar Mapa’ que ofrece Google Vuelos en la opción 'fechas flexibles' para encontrar boletos de avión baratos con un primer vistazo en diferentes meses, de acuerdo con Insider.Consulta en la galería de la parte superior otros consejos para la próxima vez que utilices Google Flights para comprar tus boletos de avión.

