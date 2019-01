Ciudad de México.- Tener una estatura más baja a la del promedio puede ser la clave para vivir por mayor tiempo. Y es que, según una investigación publicada en la revista PLOS ONE, la estatura baja y la longevidad tienen una conexión directa gracias a una forma protectora del gen de la juventud, informó El Universal.El gen, llamado FOXO3, ocasiona un tamaño corporal menor durante el desarrollo temprano y una vida útil más larga. Sin embargo, sólo los hombres de estatura baja tienen más probabilidades de poseer esta forma de gen e incluso de tener niveles inferiores de insulina en la sangre y menor riesgo de cáncer.“Este estudio muestra por primera vez que el tamaño del cuerpo está relacionado con este gen. Lo sabíamos en modelos de animales de envejecimiento. No lo sabíamos en humanos”, dijo en un comunicado Bradley Willcox, uno de los autores del estudio.El también profesor de la Universidad de Hawai indicó que no hay un rango específico de estatura o edad que deba considerarse un punto de corte del estudio. En parte porque “no importa qué tan alto sea, aún puede vivir un estilo de vida saludable” para compensar el hecho de no tener el gen FOXO3.Para llegar a esta conclusión, los investigadores analizaron los datos del “Programa de Corazón de Kuakini Honolulu” y el “Estudio de Envejecimiento Kuakini Honolulu-Asia”, que comenzó desde 1965 e incluyó a poco más de 8 mil hombres estadounidenses de ascendencia japonesa nacidos entre 1900 y 1919."Una de las razones por las que Honolulu es perfecta para este tipo de estudio es que tenemos el estado de mayor duración en el país, combinado con una población que ha permanecido, en su mayor parte, en Hawai”, añadió Willcox.Posteriormente, dividieron a los participantes en dos grupos: los que midieron cinco pies (152 centímetros), dos pies (60 centímetros), y aquellos con cinco pies (152 centímetros), cuatro pies (121 centímetros) y de una estatura superior.Los resultados mostraron que las personas que tenían entre cinco, dos y menos pies vivían más tiempo. En comparación con los de mayor estatura, puesto que “cuanto más alto llegas, más bajo vives".Aproximadamente mil 200 hombres del estudio vivieron hasta los 90 y 100 años, y aproximadamente 250 de esos hombres siguen vivos en la actualidad.

