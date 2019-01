Ciudad de México— El veganismo es un estilo de vida que rechaza el uso y consumo de todos los productos y servicios de origen animal. Los principales motivos son éticos y ambientales.Aunque tiene muchas cosas a favor, recientemente se dio a conocer que Sylwia Tabor, de 32 años, de origen polaco, dejó esta práctica para convertirse en carnívora luego de una picadura de araña.Sí, es en serio, no estamos bromeando. De acuerdo con información de Daily Mail, todo comenzó cuando una araña la picó en el tobillo. En pocos días el granito creció hasta ser del tamaño de un puño.Fotografía: Sylwia TaborEn el hospital le diagnosticaron fascitis necrotizante, una infección que se extiende por el tejido celular subcutáneo y la fascia, produciendo una rápida necrosis con grave afección general. Por suerte, los médicos en tres horas consiguieron contener la extensión de la enfermedad. Los cirujanos le extrajeron piel del estómago para reemplazar la zona afectada.Fotografía: Sylwia TaborDespués de la operación los médicos le recomendaron comer carne y producto animal para recuperar las fuerzas. Aunque al principio se negó, luego de hacerlo 'despertó del estado de sonambulismo en el que había estado desde que sufrió la infección', asegura.Desde enero del 2018 la mujer ya definitivamente se pasó a la dieta carnívora."Cuanto más me metí, más comprendía que ingerir carne es el modo más eficiente de obtener nutrientes, sobre todo cuando se agregan carbohidratos y verduras en la dieta", indicó.La exvegana explicó que las semillas y las verduras son "antinutrientes", lo que significa que interfieren negativamente con la capacidad de absorción del intestino.Ahora Tabor compra la carne a un granjero local."Sé que proviene de un buen lugar, por lo tanto las cuestiones éticas ya no me afectan", argumentó.

