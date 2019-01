Ciudad de México— "Ya solo la rosca y me pongo a dieta" es una frase muy escuchada estos días.La rosca se hizo para ponerle sabor al Día de Reyes (y uno muy delicioso). Pero comerla no tiene por qué ser un martirio. Privarte de probar una rebanada de rosca no siempre es lo mejor. Un estudio publicado en Journal of Consumer Psychology descubrió que comer, de vez en cuando, un 'capricho' ayuda a equilibrar cualquier dieta.Y ya que la rosca de Reyes se disfruta en casi todas las mesas de México desde el cinco de enero (¿o desde diciembre?), debes saber que siempre existe una opción más saludable e igualmente rica, —te compartimos una receta más abajo—."Lo más importante es buscar las mejores alternativas que nos ayuden a seguir con nuestra meta, ¡sin descuidar nuestra alimentación! Ojo, no quiere decir que nos vamos a privar de antojos, siempre hay opciones saludables", compartió la especialista en nutrición Paulina Cedillo Fernández, a quien consultamos para saber cuál es la mejor manera de disfrutar de la rosca de Reyes, sin culpas.Los principales ingredientes de una rosca son el huevo, mantequilla, harina, azúcar, frutos secos, dulces de membrillo y algunas tienen rellenos. "Este platillo tiene un aporte calórico alto, puede llegar hasta las 370 calorías por una rebanada, si eres fan de pedirla rellena estas calorías se pueden duplicar", compartió Cedillo.A esas calorías súmale las de la bebida. La taza de atole, de acuerdo con la especialista, puede llegar a las 120 calorías, un vaso de chocolate con leche entera a las 190 y el champurrado tiene alrededor de 330, ya que está hecho de masa.Además, no mintamos, ¿una sola rebanada en la temporada? ¡Sí, claro! Si solo disfrutas de una, bien. Pero si le entras a la de la casa, luego en la oficina, con los amigos... ya estás comiendo, en promedio, 580 calorías cada vez que te comas la rebanada y tu bebida.La especialista recomienda acompañar la rebanada de rosca con café. Le puedes añadir un chorrito de leche, de preferencia descremada o light, la opción más saludable es alguna leche vegetal, pero sin añadirle más azúcar. Recuerda que la rosca ya es dulce.Si te gusta más el chocolate caliente prepáralo con cacao y evita las barras de chocolate con azúcar añadida (siempre revisa la tabla nutricional) y, una vez más, opta por leches vegetales, como la de almendras. La porción ideal para comer es una rebanada promedio.Como mencionamos antes, las calorías se pueden llegar a duplicar cuando comes una rosca rellena. Si tu objetivo es disfrutar del platillo del momento (porque, vamos, ya no lo verás más el resto del año), pero también quieres cuidarte, entonces aléjate de los rellenos por completo y come la rosca tradicional.Además, puedes elegir una hecha con harina integral como la de avena, frutos secos que no estén caramelizados y medir tu porción.Receta para preparar una rosca de Reyes saludable:La especialista nos compartió una receta para que pongas manos a la obra y prepares unas deliciosas donas con sabor a rosca de Reyes. Igualmente deliciosas pero más saludables. Necesitarás una licuadora, un bol, espátula y un molde para donas. Checa los ingredientes y preparación:1 taza de avena1 huevo5 claras1 cucharada de royal1 cucharada de canela1 cucharada de vainilla100 ml de leche de almendras sin azúcar2 sobres de stevia½ taza de yogurt4 cucharadas de frutos secos50grs de chocolate oscuro sin azúcar1 sobre de steviaMolemos en la licuadora la taza de avenaY le integramos los demás ingredientesVaciamos al bol y rociamos spray en el molde y comenzamos a llenar cada unoSe hornea por 20 o 25 minutos a 200 grados.*Se puede decorar en la parte de arriba en forma de rosca con frutos secos sin azúcar y un poco de yogurt griego con stevia y chocolate amargo sin azúcar (opcional).