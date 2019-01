La dieta y el ejercicio pueden revertir el envejecimiento cerebral

Ciudad de México— Practicar ejercicio y llevar una dieta balanceada son sinónimos de una salud óptima, debido a que aportan un sinfín de beneficios al cuerpo, incluido el cerebro, publicó El Universal.Un estudio publicado en la revista Neurology y elaborado por especialistas del Centro Médico de la Universidad de Duke sugiere que ambos factores mejoran el rendimiento cognitivo.Los investigadores reclutaron a un grupo de 160 personas mayores de 55 años con problemas de pensamiento, similares a los síntomas que presentan los adultos de 90 años.El grupo de voluntarios se dividió en cuatro subgrupos: uno participó en ejercicios aeróbicos, a otro se le asignó una dieta baja en sodios, al tercero se le pidió que juntara la dieta con el ejercicio y el cuarto se sometió a sesiones educativas sobre cómo mejorar la salud cerebral.Se encontró que el grupo que practicó ejercicio y se alimentó adecuadamente mostró mejoras en las pruebas cognitivas seis meses después.En comparación, los otros grupos que sólo realizaron actividad física o llevaron dieta por separado mostraron una disminución continua en los puntajes de pruebas cerebrales.Las mujeres y hombres que participaron en la investigación eran sedentarios y mostraron signos de deterioro cognitivo, pero no demencia.Los investigadores apuntan que los entrenamientos físicos mantienen las habilidades cognitivas por medio de la oxigenación en la sangre que llega al cerebro.Si bien estos factores no son una cura para los problemas mentales, es un gran avance para controlar el envejecimiento y prolongar la aparición de la demencia.“Esto no es necesariamente una cura, pero actualmente no hay ninguna intervención farmacéutica para prevenir la demencia”, dice James Blumenthal, profesor de psiquiatría de Duke.“Por lo tanto, un punto de partida para mejorar el estilo de vida con ejercicio y tal vez la dieta de este grupo de personas puede tener importantes implicaciones en el futuro para su bienestar general”, continuó en el informe.Además de practicar ejercicios que aumentaban el ritmo cardiaco, como correr o bicicleta estacionaria tres veces por semana, hay alimentos que mejoran la calidad mental y retrasan las enfermedades originadas por la edad.En la galería te dejamos con una lista que sugiere Harvard para mantener el cerebro en óptimas condiciones.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.