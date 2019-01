WhatsApp pretende sorprender a los usuarios este 2019 con nuevas funciones que muchos esperan, sin embargo, también podría lanzar una novedad que a no todos les parece muy grata.Según publicó el portal Business Today, la aplicación de mensajería instantánea podría anunciar al menos cuatro nuevas funciones este año, pero además, la publicidad también está a punto de llegar a la app.El vicepresidente de WhatsApp, Chris Daniels, confirmó recientemente que a principios de 2019 serán puestos anuncios publicitarios en la sección de "estados".La monetización de "estados" sería parecido a las historias de Instagram o Facebook, donde los anuncios están integrados entre las publicaciones.Aunque a muchos usuarios no les agrada la idea de la publicidad, la app también tiene preparadas nuevas funciones que muchos han esperado. Entre ellas están:Esta función permitirá al usuarios reproducir los mensajes de voz recibidos de manera consecutiva, es decir, ya no tendrá que darle "play" a cada audio para poder escuchar el mensaje, sino que al finalizar el primer audio recibido, la aplicación notificará el siguiente con un sonido e inmediatamente se reproducirá.De igual forma, la aplicación también reproducirá una breve señal al final del último mensaje de voz para avisar al usuario que ya no hay otros para reproducir.Los colores claros de WhatsApp pasarán a ser presentados en tonos oscuros. Esta novedad será de agrado para quienes desean reducir la tensión en los ojos al usar la aplicación durante la noche o en condiciones de poca luz, pues el brillo no será tan luminoso, además de que ayudará a conservar la batería del teléfono.WhatsApp ya brinda la función de mostrar una vista previa de imágenes y GIF directamente en la notificación "push". Ahora también aplicará en videos para usuarios de iOS, aunque no está claro si la función también estará disponible para Android.Esta nueva función permitirá a la aplicación clasificar automáticamente a todos los contactos para detectar con cuáles el usuario interactúa más.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.