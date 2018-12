Suspenden búsqueda de artista británico que cayó de crucero en Navidad

Ciudad de México— La Guardia Costera de Estados Unidos confirmó hoy que se suspende la búsqueda del artista británico Arron Hough, miembro de la tripulación del crucero “Harmony of the Seas” de Royal Caribbean, quien cayó por la borda el día de Navidad.Hough, de 20 años, cayó al mar a unos 400 kilómetros al noroeste de Aguadilla, Puerto Rico, mientras el barco viajaba hacia Phillipsburg, capital de St. Maarten.El joven recién graduado de una escuela de danza y teatro musical en Londres de la Academia Urdang fue reportado como desaparecido después de que no se presentó a trabajar el día de Navidad, según Royal Caribbean.El bailarín había conseguido un papel en una producción del musical Grease (Vaselina) en el crucero a principios de este año.El “Harmony of the Seas” partió de Fort Lauderdale el 23 de diciembre para un crucero de siete noches, que incluye paradas en St. Maarten, San Juan y Haiti.Hiugh es la quinta persona que desaparece en un crucero en menos de un mes."Hemos estado en contacto con la familia del Sr. Hough durante la operación de búsqueda y sabemos que son tiempos muy difíciles y dolorosos para ellos", dijo el comandante Christopher Douglas, del sector San Juan de la Guardia Costera.Suspender una operación de búsqueda es una de las decisiones mas difíciles de tomar y nunca "se toma a la ligera", agregó.Los equipos que participaron en esta operación fueron aviones Hércules HC-130 con base en Clearwater (Florida), aviones HC-144 Ocean Sentry con base en Miami y tripulantes del "Resolute", un barco con puerto en St. Petersburg (Florida).

