Cerca del 65 por ciento de las mujeres estadounidenses utilizan métodos anticonceptivos entre los 15 y 49 años, pero una predomina actualmente en la mayoría de ellas, de acuerdo con el Centro Nacional para las Estadísticas de Salud en el país, informó El Universal.Los datos recabados para la Encuesta Nacional de Crecimiento Familiar entre 2015 y 2017 revelaron que la esterilización permanente es el método por el que optaron más mujeres en este periodo de tiempo.El 19 por ciento de las mujeres encuestadas aseguraron haberse sometido al procedimiento que consiste en cortar, atar o bloquear las trompas de Falopio para que el esperma no pueda alcanzar a los óvulos para fecundarlos.Este procedimiento se debe realizar en un hospital con un médico especializado y en pocos días las mujeres pueden continuar con sus actividades normales. Sin embargo, este método no previene enfermedades de transmisión sexual.Este método fue más común entre las mujeres mayores de 40 años, pues los doctores recomiendan la esterilización cuando ya no se desean tener más hijos o no quieren tenerlos nunca.El 13 por ciento prefirieron las píldoras anticonceptivas, mientras que el 10 por ciento usó anticonceptivos reversibles de acción prolongada, como los dispositivos intrauterinos y el nueve por ciento utilizó el condón masculino al mantener relaciones sexuales con su pareja.Además, el seis por ciento basó su natalidad en la vasectomía de su pareja para no tener hijos de forma permanente.Las píldoras fueron las más usadas por las mujeres de entre 15 y 29 años de edad y el preservativo en personas de entre 20 y 39 años.Las encuestadas que no utilizaron anticonceptivos indicaron que no lo hacían porque querían embarazarse, ya estaban en proceso y tenían poco tiempo de haber dado a luz y otras no eran sexualmente activas.Consulta en la galería de la parte superior más detalles de la esterilización femenina.