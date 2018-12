Ciudad de México— El Año Nuevo está cerca y con él nuevas oportunidades. A partir del brindis y las doce campanadas comienza la celebración que marcan el fin de un año y el comienzo de otro nuevo.Y para iniciar con el pie derecho no pueden faltar esos rituales para atraer el amor, el dinero y la abundancia: anótale.Para que no te falte dinero en la cartera, coloca semillas de ajonjolí en un recipiente de cristal durante las primeras cuatro horas del Año Nuevo y cámbialas en cuanto se deterioren.Para atraer la fortuna, lanza tres monedas a la calle sin importar su denominación. debes agradecer al mismo tiempo que regresen a ti multiplicadas.Para abrirte al dinero, coloca una vela amarilla en la puerta de entrada de tu casa, eso sí, debes estar muy pendiente de ella para que no ocurra ningún accidente.Para llamar al amor, pon un anillo de oro dentro de la copa donde brindarás para desear un feliz año y bebe por completo el contenido.Para abrir la llave de la abundancia, muéstrale a la luna tu billete de mayor valor a media noche, se dice que ella agradece y recompensa ser recordada.Para que nunca te falte dinero, coloca monedas de cualquier denominación en bolsitas amarillas. una vez que el dinero llegue a tu vida en mayores cantidades, cambia esas monedas por billetes.Para la buena fortuna, come una cucharada de lentejas cocidas al inicio del Año Nuevo, o guarda un puño de estas semillas en alguna bolsa y llévala contigo siempre.Para iniciar con el pie derecho el Año Nuevo, coloca un billete de 500 o 1000 pesos en tu zapato derecho y úsalo el mayor tiempo posible durante tu celebración de Año Nuevo.

