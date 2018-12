Zumo es un conocido perro de 30 centímetros de altura que ha protagonizado docenas de producciones de cine y televisión chinas, publicó El Universal.A medida que envejece y su ilustre carrera llega a su pico, su dueño en Pekín tiene un deseo: que viva, y quizás para siempre.Zumo, "Guozhi" en mandarín, es un perro callejero adoptado de nueve años que no puede reproducirse porque fue esterilizado a edad muy temprana. Pero su dueño, el entrenador de animales He Jun, quiere que la imagen de su perrito estrella siga viva en un clon."Zumo es propiedad intelectual con influencia social", dijo He.Para lograrlo, fue a Sinogene, la primera compañía de biotecnología de China en proporcionar servicios de clonación de mascotas.La compañía acaparó titulares cuando clonó con éxito un beagle editado genéticamente en mayo del año pasado. Un mes después, comenzó a ofrecer sus servicios de clonación.Desde 380 mil yuanes (55 mil 065 dólares), los dueños pueden clonar sus mascotas.El presidente ejecutivo de Sinogene, Mi Jidong, dijo que el negocio de clonación de mascotas de la compañía se encuentra en sus etapas iniciales, pero planea expandirse para eventualmente incluir edición de genes."Nos hemos dado cuenta que cada vez más dueños quieren que sus mascotas los acompañen por más tiempo", dijo Mi.La industria biotecnológica de China está creciendo rápidamente y, en comparación con empresas similares en Occidente, enfrenta relativamente pocas barreras de regulación.En el caso de Zumo, se obtuvieron muestras de piel del abdomen inferior del perro y, en pocas semanas, Sinogene pudo aislar su ADN y fertilizar un óvulo.Luego, el embrión se insertó quirúrgicamente en el útero de una madre sustituta, en este caso un beagle.La copia de Zumo, "Zumito" o "Zhizhi" en chino, nació a mediados de septiembre y se quedó con su madre sustituta en el laboratorio de Sinogene durante cerca de un mes. El cachorro fue entregado posteriormente a He en una pequeña ceremonia en la que estaba presente Zumo.Si bien Zumito aún no ha generado negocios, He ve mucho potencial. "Creemos que será incluso mejor que Zumo", dijo.

