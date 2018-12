Si quieres planear con anticipación tus escapadas de la escuela, el trabajo y otras actividades en el 2019, aquí está la lista de los días de descanso obligatorios y las vacaciones del nuevo año.Recuerda que la Ley Federal del trabajo (LFT) marca en su Artículo 73. Los trabajadores no están obligados a prestar servicios en sus días de descanso. Si se quebranta esta disposición, el patrón pagará al trabajador, independientemente del salario que le corresponda por el descanso, un salario doble por el servicio prestado.*Martes 1: Es Año Nuevo y el primer día de descanso obligatorio del año.*Lunes 4: No importa si eres estudiante o trabajador, ese día podrás descansar debido a la celebración del aniversario de la promulgación de la Constitución Mexicana (El 5 de febrero). Ese día está contemplado por la Ley Federal del Trabajo como de descanso obligatorio, así que si te piden laborar será solo si estás de acuerdo y deberán pagarte el día doble.*Lunes 18: El natalicio de Benito Juárez se conmemora el 21 de marzo, sin embargo, su descanso obligatorio se recorre al 18 para tener tres días de descanso consecutivos.*18 y 19: Jueves y viernes santo no son días de descanso obligatorio, sin embargo, algunas empresas dan estos días libres a sus empleados.Sol, arena, playa… Sí, esas fechas estarán llenas de buenas noticias para los niños, ya que el calendario de la SEP marca el periodo vacacional del 15 al 28 de abril, para regresar a clases el lunes 29 de ese mes.*Miércoles 1: Se trata de un día de descanso oficial según la LFT, al conmemorarse el Día del Trabajo.*Miércoles 15: Si eres maestro, ¡felicidades! Ese día no trabajarás y, por consiguiente, tampoco los estudiantes tendrán actividades escolares.Un mes más sin ningún fin de semana largo. Aunque el 25 inician las vacaciones de verano para los estudiantes (receso de clases) de acuerdo con el calendario de la SEP 2018-2019.Los estudiantes gozan del receso de clases todo el mes, el periodo vacacional marcado por la SEP va del 25 de junio al 31 de julio en el calendario de 185 días, y del 9 al 31 de julio en el calendario de 195 días.Para los trabajadores, el séptimo mes del año es un mes más sin días festivos.Nada por aquí.*Lunes 16 de septiembre, es un día de descanso obligatorio por el aniversario del inicio de la guerra de Independencia de México , si te toca trabajar recuerda que deberás recibir el triple de tu salario habitual por día.Nada por acá.*Sábado 2: Este día se celebra el Día de Muertos en México, una tradición dónde se rinde homenaje a los seres queridos que ya no están entre nosotros. Este no es un asueto oficial de acuerdo con la Secretaría de Gobernación, que aunque algunas empresas dan el día libre a sus colaboradores, este año cae en sábado.*Lunes 18: Será un fin de semana largo debido al aniversario de la Revolución Mexicana que se conmemora el 20 de noviembre.*Jueves 12: Es el día del empleado bancario, por lo que las instituciones financieras como los bancos y la Bolsa Mexicana de valores no abrirán, y sus empleados disfrutan del día libre.*Miércoles 25: Sin duda, la Navidad es un día para convivir y descansar, además de que se trata de un día de descanso oficial. Este es el último día feriado oficial del año contemplado por la Ley Federal del Trabajo.

