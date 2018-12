Cumple 105 años y dice que su secreto fue 'evitar a los hombres'

Ciudad de México.- Ya lo estaba sospechando, comentarán algunas mujeres.Hay quienes pasan gran parte de su vida buscando una pareja, y otras que, lo mejor que han hecho es mantenerse solteras.Así, una mujer que recientemente cumplió 105 años y reveló que el secreto para la longevidad es mantenerse alejada de los hombres.Brenda Osborne, nacida en 1913 ha vivido dos guerras mundiales y en sus 33 años de carrera como enfermera solo tomó un día de descanso por enfermedad.Por 93 años vivió en la casa donde pasó su infancia, hasta que por su propio pie se mudó a un hogar de reposo, pero ella cree que nada de eso habría sido posible si hubiera tenido un esposo.“Le atribuyo mi buena salud al trabajo duro y a evitar a los hombres”, aseguró.En su fiesta de cumpleaños, Brenda lucía bastante feliz pero dijo estar un poco decepcionada por una visita que jamás llegó.“Me encantó celebrar mi cumpleaños, aunque me decepcionó que la Reina no viniera. Recibí mi carta de ella, pero pensé que una visita era lo menos que podía hacer”.Brenda comenzó a trabajar en el Hospital Victoria en 1940 atendiendo a veteranos heridos, en 1946 ascendió a enfermera asistente y escaló a enfermera senior en 1953. Con esta historia, creo que tenemos una razón más para no forzar la llegada de esa 'personita especial'.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.