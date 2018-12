Ciudad Juárez.- En la actualidad los estereotipos de belleza afectan tanto a hombres como a mujeres.Lamentablemente, en ocasiones, intentar alcanzar la 'perfección' resulta en consecuencias terribles.Recientemente el medio The Sun, informó que en Pensilvania, Estados Unidos, un ciudadano de origen brasileño de 33 años, sufrió parálisis de sus extremidades durante dos días tras tomar suplementos para adelgazar.Dichas pastillas provocaron toxicidad en su sangre y tuvo que ser ingresado en cuidados intensivos y sólo gracias a la intervención médica pudo recuperar la movilidad.Los exámenes realizados en el centro de salud reflejaron que los nervios estaban intactos, pero los reflejos en sus rodillas, tobillos y codos estaban completamente disminuidos. Después de descartar un derrame cerebral y confirmar que tampoco existía traumatismo espinal, los doctores descubrieron que sus niveles de potasio y magnesio eran muy bajos, lo cual reveló la causa del malestar.El diagnóstico final fue parálisis periódica tirotóxica, una enfermedad relacionada con la glándula tiroides y el potasio bajo que produce el debilitamiento muscular extremo.En este caso, el paciente estaba consumiendo el quemador de grasa 'Killer Bee', que contiene una versión sintética de tiroxina, la principal hormona secretada por la tiroides. Esta ayuda a regular la tasa metabólica del cuerpo y, además, es muy utilizada en este tipo de suplementos dietéticos.La intervención médica se basó en el bombeo suficiente de potasio hasta estabilizar el funcionamiento normal de la tiroides, lo que le hizo recuperar la movilidad. El doctor Waqas Ullah, quien estuvo a cargo del tratamiento, confirmó al diario The Sun que no es el primer caso vinculado al uso de este tipo de productos.

