Ciudad de México- Cuando empezamos a salir con alguien o iniciamos una nueva relación, jamás nos hubiéramos imaginado que sería una persona con problemas psicológicos, a tal grado que pudiera llegar a ser un peligro en nuestra salud tanto física como mental. Por ello, estas son las señales que indican, que pudieras estar saliendo con un psicópata."De acuerdo a una publicación en la revista científica ScienceDirect, la psicopatía es un estilo de vida antisocial, con comportamiento egoísta, manipulador, impulsivo, audaz, insensible, dominante y carente de empatía.Encantadores, suelen ser muy amables y de fácil adaptación, esto con el objetivo de ganarse la confianza de los demás, sin embargo, este encanto solo es superficial y falso.Mitómanos, la mayoría de las personas decimos mentiras, eso es cierto, sin embargo, los que tienen esta tendencia psicópata mienten con gran facilidad y llevan esa mentira hasta las últimas consecuencias, sin importarles las afectaciones que tengan.Odia a los animales, a tal grado que los maltrata, una persona que no respeta la vida animal y que incluso se le hace divertido maltratarlos, es una clara señal psicópata.No siente miedo, culpa o vergüenza, sin importar qué tan lejos lleguen, el llamado “remordimiento de consciencia” no lo conocen, pues incluso llegan a cometer actos muy aventurados sin temor alguno de las consecuencias.Cambios constantes de emociones, algunas veces pueden estar del mejor humor y al poco tiempo cambiar radicalmente, carácter explosivo.Extremadamente vanidosos, los que tienen esta tendencia psicópata, la percepción que tienen de ellos mismos es demasiada alta, se la pasan el día admirándose y elogiándose.Manipula para que se haga todo del modo que quiere y si algo no sale como esperaba, le echa la culpa a los demás.Si muchas de estas actitudes te hacen sentido e identificas que la persona con la que sales tiene esa conducta, debes tener cuidado, pues seguramente tienes a una persona tóxica muy cerca de ti. Busca ayuda profesional y terapia psicológica que te ayude a confirmar si efectivamente tu pareja es una persona con tendencia psicótica.

