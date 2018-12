Venden playera con mensaje que incita violencia contra mujeres

Ciudad de México.- La violencia de género se hace presente hasta en la ropa, lo que suma a la grave crisis que vive el país en este tema. Así lo exhibió una usuaria de Facebook identificada como Nancy López quien tomó fotografías de una playera en la que se incita a violentar a las mujeres.La prenda estaba cuidadosamente doblada en uno de los anaqueles de la sección de hombres de la tienda 'Cuidado con el Perro' en Culiacán, Sinaloa, detalló."En la tienda #cuidadoconelperro SÍ DEBES DE TENER CUIDADO, sus productos invitan a violar a mujeres #apologíadeldelito", compartió Nancy en su 'muro' de Facebook.El diseño de la prenda contiene una serie de mensajes que incitan a la violencia contra las mujeres. La usuaria la consideró como 'un instructivo para violar a la mujer'.La playera en color rosa pastel, tiene un diseño que podría parecer común, sin embargo, entre los mensajes se lee "Make Her Yours" (Hazla tuya); "Make her think she is safe" (Hazle pensar que está segura); "Don't Ask, Be a total Asshole" (No preguntes, sé un completo idiota); "Read Her Body" (Lee su cuerpo).Dichos mensajes se mezclan con la imagen de un gato, edificios y un bote con píldoras, otro de los mensajes que llama la atención del controvertido diseño es uno colocado en la parte inferior y que cierra "Laidy Killer" (asesino de mujeres)."De seguro van a decir ¿Y esa playera que tiene de malo? Juzguen ustedes mismos. No es posible que en una tienda nacional, en el país donde matan a una mujer cada 7 minutos y donde más de la mitad de las mujeres aseguran haber sufrido algún tipo de violencia se sigan normalizando estos comportamientos", compartió.Dicho hallazgo impulso a Nancy a presentar una queja vía correo electrónico ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujeres (Conavim), pues indicó que "#BastaYa #NosQueremosLibresDeViolencia a la tienda le pido sólo una cosa ¡RETIRA YA ESTA PRENDA DE TUS APARADORES! #NoMásViolenciadeGénero #NiUnaMás #NoEsNo".Además de que en la publicación que ya ha sido compartida por más de dos millones de usuarios de la red social y generado 'reacciones' en tres millones más, Nancy 'etiquetó' al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), ONU Mujeres México, al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la Conavim.De acuerdo con el sitio de noticias BuzzFeed, la tienda 'Cuidado con el Perro' compartió un comunicado en el que lamenta la ofensa que haya generado el mensaje que envía la prenda y ofrece disculpas. Además, indicó que ésta será retirada de las tiendas."En Cuidado con el Perro estamos conscientes de la responsabilidad social que tenemos como marca, con nuestros consumidores, y el público en general. Lamentamos mucho lo sucedido en esta ocasión, ya que el mensaje que se transmitió en el diseño es ofensivo y no concuerda de ninguna manera, con los valores de nuestra empresa, la playera está siendo retirada de nuestras tiendas.Reiteramos el compromiso de CCP de promover como empresa los valores de inclusión y respeto, y estamos en completo desacuerdo con cualquier tipo de violencia. Nuevamente ofrecemos una disculpa por parte de todo nuestro equipo."