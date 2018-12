Indiana.- De acuerdo con The Sun, Abigail Finney, fue timada por un desconocido mientras se encontraba en su dormitorio en la Universidad de Purdue en West Lafayette, Indiana.Según su relato, ella se quedó dormida a lado de su novio. En otra parte de la habitación había tres amigos de él jugando videojuegos y bebiendo.Poco después, cuando despertó, sintió una mano acariciándola sobre su camiseta. Sin hacer ruido para no despertar a los demás, permitió que el hombre la tocara, lo que terminó en relaciones sexuales, todo el tiempo de espaldas a él.El sexo terminó cuando Finney dijo que tenía que ir al baño, y hasta después de regresar se dio cuenta de que el hombre que estaba en la cama no era su novio, sino uno de los amigos de él."Lo recuerdo sonriéndome. Era una imagen extraña. Yo estaba frenética. No sabía lo que estaba pasando", dijo Finney a BuzzFeedLuego descubrió que su novio había estado durmiendo en su propia habitación durante horas.Posteriormente, fue acompañada por su pareja al hospital y la estación de policía, y Ward fue arrestado esa noche. Según una declaración del caso, "Ward indicó que tuvo relaciones sexuales con la víctima sabiendo que ella creía que él era su novio".Ward fue acusado de dos cargos de violación. Pero después de un juicio de tres días en el que su abogado argumentó que la conducta de Ward fue "no oficial" pero no ilegal según la ley de Indiana, un jurado lo declaró inocente en enero.Ward fue expulsado por un año del campus de Purdue y ya no está inscrito allí.Finney, después de terminar un semestre durante el cual buscó tratamiento para el estrés y la depresión, ya regresó a la escuela y ella y su novio permanecen juntos.El caso apenas salió a la luz.

