Premian a escritor por la peor escena literaria de sexo

Ciudad de México.- James Fray, autor de grandes éxitos de ventas como 'En mil pedazos' o 'Soy el número cuatro', recibió recientemente el '2018 Bad Sex in Fiction Award' por su novela 'Katerina'.De acuerdo con información de Literary Review, el jurado optó por 'premiar' un pasaje de su último libro que narra un encuentro sexual entre los protagonistas de la historia.La descripción literaria incluye hasta cinco referencia a la eyaculación.(Advertencia: lenguaje explícito. Si esto puede resultar ofensivo para usted, mejor lea una nota sobre un perrito que llora de emoción al reencontrase con su amo)El párrafo concreto que le ha valido el premio al escritor estadounidense, en la versión original de la novela, escrita en inglés, es el siguiente:"Blinding breathless shaking overwhelming exploding white God I cum inside her my cock throbbing we’re both moaning eyes hearts souls bodies one. One. White. God. Cum. Cum. Cum. I close my eyes let out my breath. Cum. I lean against her both breathing hard I’m still inside her smiling. She takes my hands lifts them and places them around her body, she puts her arms around me, we stay still and breathe, hard inside her, tight and warm and wet around me, we breathe. She gently pushes me away, we look into each other’s eyes, she smiles".Frey fue elegido entre otros cinco autores nominados, todos ellos hombres, "debido a la gran cantidad de dudosos pasajes eróticos en su libro", tal como explican los propios jueces del concurso.Las múltiples escenas de fantasía que contiene 'Katerina' podrían haber ganado el premio muchas veces", aseguró uno de los jueces.El propósito del premio es llamar la atención sobre los pasajes sexuales pobremente escritos, superficiales o redundantes en el ámbito de la ficción moderna y novela.