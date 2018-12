Ciudad de México— En la actualidad no es raro encontrar a personas caminando mientras ven la pantalla de su celular, de hecho es algo tan común que se ha vuelto parte de nuestro día a día.Y es que la tecnología nos ha facilitado la vida en muchísimos aspectos, el más importante: la comunicación. Un sólo click o una llamada basta para saludar a alguien que se encuentra al otro lado del mundo.Sin embargo, no todo es positivo, pues según científicos, la pantalla de un teléfono móvil es siete veces más sucia que la tapa de un inodoro.Sí, es en serio, no estamos bromeando, esto lo calculó un grupo de científicos de la empresa británica Initial Washroom Hygiene, informa Daily Mail.Para llevar a cabo su estudio, los investigadores utilizaron una sustancia especial que bajo la luz ultravioleta muestra las bacterias escondidas en celulares e inodoros.Los resultados sacaron a relucir que mientras un asiento de inodoro tiene 220 "puntos brillantes", un celular presenta de promedio mil 479, lo que significa siete veces más cantidad de microbios.A la cabeza del ránking de los smartphones más sucios figuran aquellos que llevan fundas de cuero. Los móviles con fundas de plástico pueden ser limpiados utilizando una toallita.Según explica el profesor de bacteriología de la Universidad de Aberdeen en Escocia, Hugh Pennington, la razón radica en que los móviles se han integrado tanto en nuestra vida que están en contacto con nuestras manos casi constantemente. De hecho, según una encuesta, dos de cada cinco oficinistas se llevan los móviles al baño de su lugar de trabajo.Hace unos meses los investigadores de un grupo británico de consumidores 'Which?' que habían realizado un estudio parecido, encontraron en varias tabletas cepas de infecciones como E. coli y salmonela.

