Don Marcelino, traductor del Himno Nacional a la lengua maya

Yucatán— Don Marcelino Ic, a sus 81 años se siente orgulloso de sus logros; un trabajo que empezó desde 1989, tradujo el himno nacional en lengua maya.Músico y compositor de profesión fue reconocido por este trabajo que realizó con esfuerzo y cariño."Me siento muy satisfecho, muy bonito, no lo puedo explicar, pero es una cosa que me llena de satisfacción, pues me siento muy orgulloso”, comentó Marcelino Ic, traductor del Himno Nacional a la lengua maya.Don Marcelino habita en la comunidad de Tecoh, Yucatán; desde ahí junto con un grupo de personas trabajaron de manera incansable.El Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado le entregó un reconocimiento como traductor oficial del Himno Nacional a la lengua materna."Lo logramos y vimos los resultados a cinco o seis años después cuando comenzaron a organizar concursos a nivel estatal. Cada idioma que se pierde, es idioma que se muere y desaparecemos del mundo”, señaló Marcelino Ic, traductor del Himno Nacional a la lengua maya.Su familia ha sido un apoyo fundamental en este recorrido."Me siento muy bien, lo amo mucho, lo quiero, le deseo muchas felicidades, muchos años más y que dios lo siga bendiciendo”, dijo Lidia Ramírez, esposa de don Marcelino.Y aunque este trabajo tiene años, es hasta ahora cuando sienten que el nombre de Don Marcelino es reconocido y valorado."Que mi padre a estas alturas tenga estos méritos, que se está reconociendo el trabajo de él por tantos años, porque sí le costó mucho para que ahora ya lo están reconociendo”, expresó Librada Ic, hija de don Marcelino.El Himno Nacional Mexicano en lengua maya ya es oficial cantarlo en escuelas de educación indígena en el estado.Se busca conservar las raíces y el habla de este idioma, algo que a don Marcelino le llena de orgullo por aportar su granito de arena.

