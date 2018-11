Unas misteriosa ondas sísmicas recorrió el mundo el pasado 11 de noviembre y no ha podido ser explicada por científicos."Se produjo la mañana del 11 de noviembre, justo antes de las 9:30, en todo el mundo. Las ondas sísmicas se originaron a 24 kilómetros de las costas de Mayotte, una isla francesa situada entre África y el extremo norte de Madagascar. Pero no se quedaron ahí", indica La Vanguardia de España.Las ondas vibraron atravesando África. Sensores de Zambia, Kenia y Etiopía las detectaron. Cruzaron vastos océanos, vibrando a lo largo de Chile, Nueva Zelanda, Canadá e incluso Hawai, ubicado a casi 18.000 kilómetros de distancia de Mayotte, explica National Geographic.De acuerdo con La Vanguardia, lo curioso del caso es que no sólo se limitaron a recorrer enormes distancias, sino que vibraban en un mismo lugar durante más de 20 minutos. A pesar de ello, al parecer, ningún humano las percibió.Solo una persona se percató de la señal en los sismogramas en tiempo real del Servicio Geológico de los Estados Unidos Fue un entusiasta de los terremotos, que se identifica en Twitter como @matarikipax, quien descubrió las curiosas ondas y las publicó en las redes.Investigadores de todo el mundo intentaron descifrar la fuente original. ¿Fueron fruto del impacto de un meteorito? ¿Una erupción volcánica submarina? ”No creo haber visto nada igual”, explica Göran Ekström, un sismólogo de la Universidad de Columbia especializado en terremotos inusuales. “Eso no tiene por qué significar que la causa sea exótica”, añade, aunque le llama la atención los rasgos inusuales del evento: su frecuencia baja y la propagación global.Por el momento, los científicos sugieren que las ondas pueden guardar relación con un enjambre sísmico que ha afectado a Mayotte desde mayo pasado, el problema es que su frecuencia ha disminuido en los últimos meses . Tampoco hubo ningún sismo convencional en la isla cuando comenzó el enigmático evento del 11 de noviembre.Por su parte, la Oficina de Investigaciones Geológicas francesa indica que en la costa de Mayotte podría estar desarrollándose un nuevo centro de actividad volcánica y que las ondas pudieron apuntar a un movimiento magmático en el mar. En todo caso, los especialistas tratan de resolver este enigma geológico.

This is a most odd and unusual seismic signal. Recorded at Kilima Mbogo, Kenya ... #earthquake https://t.co/GIHQWSXShd pic.twitter.com/FTSpNVTJ9B — ******* Pax (@matarikipax) November 11, 2018

comentarios

