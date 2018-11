Ciudad de México.- Pony fue una esclava sexual durante años, la depilaban, maquillaban, le ponían joyas y hasta la perfumaban para agradar a los clientes.Encadenada, incapaz de defenderse y acostada en un colchón, Pony es una orangután a la que obligaban a tener sexo con hombres que pagaban un par de libras para cometer el atroz acto en un burdel en Borneo, Indonesia.Los hombres que trabajaban en una granja cercana eran quienes pagaban por tener sexo con Pony.La orangután fue robada cuando era bebé, la afeitaban y eso le provocaba llagas ya que era propensa a picaduras de mosquitos y le enseñaron a realizar actos sexuales, de acuerdo a información de The Sun.Nadie sabe exactamente cuánto tiempo obligaron a Pony a trabajar como prostituta antes de ser rescatada del burdel en Indonesia, pero ha tardado más de una década en recuperarse de la crueldad que sufrió.El conservacionista danés Lone Droscher-Nielsen formó parte del equipo que rescató a Pony en 2003.“Cuando descubrí que estaba acostumbrada a la prostitución y no solo a ser una mascota, me horroricé. Tal vez en mi ingenuidad nunca pensé que fuera humanamente posible hacer algo así a un animal".El rescate no fue sencillo y se necesitaron 35 policías armados para que los aldeanos entregaran a Pony.Pony se encontraba físicamente en una condición horrible. Su piel estaba infectada y no podía dejar de rascarse, además de que tenía muchos traumas psicológicos."Conocí a Pony poco después de que fue rescatada. Su resistencia es asombrosa. A pesar del trauma, ella mantuvo una dignidad y sentido del humor. Tenía la mejor personalidad y aprendió a confiar muy rápidamente, a pesar de lo que había pasado", dijo la ex maestra Michelle Desilets, quien comenzó a trabajar como voluntaria cuidando orangutanes huérfanos en Borneo en 1994 y fue directora de la Fundación de Supervivencia del Orangután de Borneo en el Reino Unido cuando Pony fue rescatada.“Ella se recuperó poco a poco y los cuidadores masculinos fueron introducidos lentamente hacia ella. Ya no parecía tenerles miedo y estaba feliz con cualquier compañía que pudiera tener."Pony nunca vivirá libremente, pero 15 años después de lo que sufrió, cuenta con buena salud y está en un centro de rehabilitación con otros siete orangutanes.

