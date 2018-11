Presentan prototipo de auto volador

Un modelo de un drone que se convierte en automóvil recorrió y sobrevoló el martes una sala de exhibición de Amsterdam, ofreciendo una ventana a lo que podría ser el futuro del transporte urbano.El prototipo del "Pop.Up Next", creado por Airbus, el fabricante de autos Audi y la firma de diseño Italdesign está formado de tres módulos diferentes: un chasis con neumáticos, una cápsula de dos asientos para pasajeros y un dron de cuatro rotores.El concepto ha sido expuesto antes, pero un modelo de tamaño real realizó su vuelo público inaugural en la convención de la Semana del Drone en Amsterdam.Primero, el drone voló por el salón y aterrizó en un espacio marcado de negro. Luego un carrito se ubicó justo debajo y desplegó su cápsula de pasajeros. Una vez que se acoplaron las dos partes, el drone despegó otra vez hasta su punto partida, donde la cápsula fue colocada sobre otro par de neumáticos para seguir su recorrido.El vuelo de prueba transcurrió sin problemas, pero no esperen tomar pronto un taxi como este. Hay varios pasos previos que se deben tomar antes de que el "Pop.Up Next", o un próximo modelo parecido a este drone, esté listo para uso comercial."Para esto necesitamos marcar muchas cosas en nuestra lista: primero el vehículo, seguridad es lo primordial, infraestructura es otra, aceptabilidad es otra", dijo el ejecutivo de Airbus Jean Brice Dumont."Creo que tomará más de una década antes de tengamos (listo) un despliegue masivo de un verdadero y significativo sistema de taxis aéreos".En la convención, los reguladores europeos también están hablando sobre cómo resguardar el espacio aéreo del continente ante la proliferación de drones. El próximo año deben entrar en vigencia normas iguales sobre el uso de los drones para todos los 28 países de la Unión Europea.

