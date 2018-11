Millonario busca novia para casarse

Cargando

Tener entre 30 y 40

Medir más de 1,52 centímetros

Saber pilotear un helicóptero

Tener licencia para portar armar

Estar preparada para vivir en un castillo

Ciudad de México.- O eres un acaudalado hombre que vive en un castillo o tienes suerte en el amor, no todo se puede a veces. Esto lo sabe bien Sir Benjamin Slade, quien pertenece al primer grupo.El hombre de 72 años es un multimillonario que pese a su enorme -realmente enorme- fortuna, no tiene pareja ni hijos a quien heredársela.Por esta razón decidió acudir al programa británico This Morning para anunciar que estaba en busca de una mujer con la cual casarse y tener descendencia."Tengo muchas novias fabulosas, pero tienen más de 50 años y no quieren o no pueden tener más hijos", detalló el septuagenario.Sin embargo, no cualquiera puede 'luchar' por el puesto, pues tiene que tener las siguientes características:Lo creas o no, ha pasado una año desde que Sir Benjamin Slade buscó herederos en televisión y aún no ha tenido éxito.Por esta razón volvió a presentarse en televisión para informar que en algo cambió sus requerimientos y ahora busca romance:"Quiero llevarte a lugares exóticos, me encantan las comidas magníficas y me gusta disfrutar de vacaciones secretas. Así que ese es mi discurso para venderme. Te daré mi tarjeta de crédito para que puedas comprar hasta que te caigas", prometió a su futura esposa.Fue cuestionado sobre la opción de adoptar. Al respecto dijo:"Me dijeron que soy demasiado viejo para adoptar y que soy muy derechista, tienes que ser políticamente correcto, si cazas, disparas, pescas y comes carne, no puedes adoptar niños", concluyó.