Comparan decoración de la Casa Blanca con 'El Resplandor'

Ciudad de México.- Una de las épocas más bonitas del año es la Navidad, no sólo por las reuniones con los amigos, las posadas y por supuesto la deliciosa comida, también por el ambiente festivo y los adornos que hacen que todo -o casi todo- se vea más alegre.Aunque la mayoría de decoraciones navideñas son tiernas, otras no y esto lo comprobó la ornamentación de la Casa Blanca.Hace unas horas la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, dio a conocer las vistosas decoraciones de su hogar, cuyo tema este año son 'Tesoros estadunidenses' y en las que predominan los adornos color rojo.Precisamente son árboles de ese color, que bordean el pasillo del ala este de la Casa Blanca, los que más han atraído la atención de numerosos usuarios de las redes sociales, que no tardaron en calificar la decoración de "sangrienta" y propia de las películas de miedo."Creo que la tarjeta navideña de la Casa Blanca de este año es un poco oscura, ¿no?", escribió al respecto una usuaria de Twitter, mientras que otra señaló: "¡Qué festivo! ¡Los árboles de Melania están cubiertos de sangre este año!".Algunos aseguraron que "las decoraciones navideñas de Melania parecen sacadas de 'El Resplandor'", mientras que otros las compararon con "la sala de aseo de 'Monsters, Inc.'".No es la primera vez que los usuarios de Twitter consideran que la decoración navideña de la residencia presidencial estadounidense es más aterradora que bonita. El año pasado también hubo quienes asociaron el ambiente en la Casa Blanca con la película 'El Resplandor', basada en la novela homónima de Stephen King, o con la 'Pesadilla antes de Navidad', de Tim Burton.

